Россияне не уверены, что для высокой зарплаты нужно образование

ВЦИОМ провёл опрос, который показал, что большинство россиян не считают образование важным фактором для поиска хорошей и высокооплачиваемой работы. Отмечается, что респонденты не уверены, что диплом - гарант материального благополучия в будущем.

"В последние три года россияне все чаще склоняются к мнению о снижении доступности высшего образования для всех граждан (53% в 2016 году и 63% в 2019 году). На фоне этого большинство опрошенных не считают, что ради диплома о высшем образовании в наше время хороши любые средства, хотя 11 лет назад так думали реже (51% в 2008 году и 65% в 2019 году)", - говорит в документе, передаёт ТАСС.

По данным опроса, мнения, что образование не оказывает существенное влияние на материальное благополучие человека придерживается 70% россиян, помимо этого 60% не считают, что диплом необязательное условие для удачной карьеры, а 65% не считают, что будут плохо зарабатывать без высшего образования. Отмечается, что данные показатели за последние годы только увеличились.

В основном такое мнения придерживается молодое поколение от 18 до 25 лет, среди них 74% говорят о завышении значимости высшего образования, а 76% уверены, что найдут престижную работу без диплома.

Также 18% респондентов считают, что отучиться в университете просто надо, потому что так принято, а в 2008 так думали 6%.

Но, несмотря на это, больше половины россиян согласны, что высшее образование - инструмент успешного трудоустройства.