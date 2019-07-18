Дожди без конца: погода плачет. Москвичам остаётся только смеяться

Москвичи уже отчаялись верить, что лето вернётся в столицу. Особенно жарко обсуждают прохладную температуру, ливни, грозы и серое небо в социальных сетях. «Аргументы недели» подобрали самые злободневные шутки и мемы в честь московской непогоды.









Пользователи социальных сетей всё чаще шутят, что купальники и ласты в этот июль им непременно пригодятся, чтобы переплывать улицы и перекрёстки, выходя из дома за хлебом.









Некоторые выкладывают фото своих «водоплавающих» с подписями: «Если кому-то и надоел дождь, то точно не детям. Все лужи наши. Сегодня воду из сапог выливали. Зато счастья - полные штаны».

















Другие смеются, что после дождя Москва превратилась в Венецию.









Также многие недоумевают, зачем в ливень наши дороги бороздит поливающая спецтехника и ищут ответы google.

Коридоры офисов превращаются в подиум для дефиле зонтов.









А те, кто каждый день собирается начать бегать по утрам и заниматься спортом иронизируют над собой, что даже плохой хозяин не выгонит в такую погоду собаку из дома, какая тут пробежка.

















Ольга Новикова