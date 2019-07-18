Психолог посоветовала, как научить ребёнка плавать

В летний период многие родители стараются отвезти своих детей на отдых к водоёмам, где ребята под контролем взрослых учатся плавать. Педагог-психолог Наталья Паршина рассказала, как помочь ребёнку преодолеть страх воды.

По словам Паршиной, лучше будет, если плавать ребёнка научит профессиональный тренер. В таком случае будет меньше рисков, что опыт взаимодействия с водой станет для ребёнка негативным. Кроме того, специалист сможет научить ребёнка нескольким различным видам техник и будет контролировать правильность действий, передаёт РИА Новости.

Занятия с тренером совершенно не значат, что родители должны оставаться в стороне, отмечает Паршина. Членам семьи следует оказать ребёнку поддержку и на личном примере показать, что плавать – весело. А для того, чтобы начинающего пловца не пугала неизвестность, стоит прояснить для ребёнка все моменты, касающиеся плавания.

«"Проиграйте" ситуацию с игрушкой. В знании – сила! Пусть ребенок постепенно познакомится с тем, что ему предстоит, пройдет все этапы», - советует специалист.