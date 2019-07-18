В Россию может прийти аномальная жара

Судя по последним погодным тенденциям, на протяжении нескольких следующих лет Россию может ожидать аномально жаркая погода, считает климатолог Александр Чернокульский.

По его словам, в ближайшие пять лет в Россию с большой вероятностью может прийти аномальная жара, которая будет сопровождаться длительными блокирующими антициклонами, передаёт РИА Новости. В подтверждение своих слов он напомнил о Западной Европе, где в этом году температура превысила 40 градусов.

«У нас достаточно холодно, но это все, скажем так, один и тот же процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, условно, в одной его части происходит заток тепла, в другой части – заток холода», - сказал специалист.