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Хор Турецкого споет для челябинцев в День металлурга

17 июля 2019, 22:03 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Хор Турецкого споет для челябинцев в День металлурга

20 и 21 июля в Челябинске будут отмечать день металлурга. Традиционно праздник отметят с размахом: для работников предприятия «Мечел» и горожан споют Стах Пьеха и Хор Турецкого. 

Как сообщает агентство «Полит74», Стас Пьеха выступит на стадионе «Металлург» 20 июля в 19 часов. 21 июля в 19 часов у здания Торгового центра Хор Турецкого представит челябинцам шоу «Народное караоке». Планируется, что месте с любимыми артистами смогут спеть все желающие. Вход на праздник бесплатный.

 

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