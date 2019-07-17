Хор Турецкого споет для челябинцев в День металлурга

20 и 21 июля в Челябинске будут отмечать день металлурга. Традиционно праздник отметят с размахом: для работников предприятия «Мечел» и горожан споют Стах Пьеха и Хор Турецкого.

Как сообщает агентство «Полит74», Стас Пьеха выступит на стадионе «Металлург» 20 июля в 19 часов. 21 июля в 19 часов у здания Торгового центра Хор Турецкого представит челябинцам шоу «Народное караоке». Планируется, что месте с любимыми артистами смогут спеть все желающие. Вход на праздник бесплатный.