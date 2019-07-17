Жители в Кировской области получили уведомления о том, что мертвы

Жителям Яранска Кировской области пришли уведомления о том, что они умерли. В письмах от администрации города живым людям сообщалось о том, что они считаются мертвыми, передает "Эхо Москвы". По всей России произошел глобальный сбой в ЗАГСах

Всего 525 местных жителей получили "похоронки". В них отмечалось, что отныне граждане считаются мертвыми, а все их имущество переходит в собственность Яранского городского поселения. "Покойники" обратились в администрацию.

Там потрясенным жителям пояснили, что столь странная ситуация произошла из-за технического сбоя в программе. Письма были разосланы по верным адресам, а заодно и тем, кому подобные уведомления никак не предназначались.

При этом, данные о количестве уведомлений разнятся. Жители говорят о более чем 500 письмах, в администрации же подтверждают лишь 25. Чиновники, однако, заверили, что всем адресатам отправили новые письма - с извинениями.