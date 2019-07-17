В Питере задержали росгвардейцев, подбросивших подростку запрещенные вещества

Два сотрудника Росгвардии были задержаны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета.

Теперь уже задержанные сотрудники вневедомственной охраны, по версии следствия, преступление совершили накануне. Жертвой стал подросток 2003 года рождения. Подозреваемые подбросили ему наркотики.

«Создав видимость изъятия у несовершеннолетнего наркотических средтв и привлечения его к уголовной ответственности, потребовали с последнего взятку в размере 300 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной отвественности», — сообщила пресс-служба питерского следкома, — «Подозреваемые получили с потерпевшего часть взятки в размере 140 тыс рублей, после чего были задержаны сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Красногвардейскому району г.Санкт-Петербурга».

Уголовное дело было возбуждено по пунктам «а, б, в» части пятой статьи 290 УК РФ «получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки».

Как собщает агентство ТАСС, в питерской Росгвардии сейчас проводится служебная проверка. Если вина задержанных будет установлена, они будут уволены, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Питерское издание "Фонтанка" распространило видео задержания.