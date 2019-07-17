На Украине рассказали, как ЗАЗ продавали за рубежом под брендом продукции ВАЗа
17 июля 2019, 19:54 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Продукция Запорожского автомобильного завода продавалась в Чили с маркировкой Lada. Украинские журналисты нашли рекламный плакат, на котором был указан этот бренд над снимком одного из автомобилей ЗАЗ.
Под брендом Lada в Чили продавалась «Таврия». Эту запорожскую марку в Латинскую Америку завозила компани Lada Chile. Поставки начались в октябре 1990 года.
Бренд Lada для рекламы «Таврии» использовался потому, что ZAZ не был известен зарубежному покупателю, а вазовская Lada была на слуху.
Помимо запорожских автомобилей, позднее в Чили как Lada начали продавать еще и автомобили завода «Иж-Авто».