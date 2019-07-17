На Украине рассказали, как ЗАЗ продавали за рубежом под брендом продукции ВАЗа

Продукция Запорожского автомобильного завода продавалась в Чили с маркировкой Lada. Украинские журналисты нашли рекламный плакат, на котором был указан этот бренд над снимком одного из автомобилей ЗАЗ.

Под брендом Lada в Чили продавалась «Таврия». Эту запорожскую марку в Латинскую Америку завозила компани Lada Chile. Поставки начались в октябре 1990 года.

Бренд Lada для рекламы «Таврии» использовался потому, что ZAZ не был известен зарубежному покупателю, а вазовская Lada была на слуху.

Помимо запорожских автомобилей, позднее в Чили как Lada начали продавать еще и автомобили завода «Иж-Авто».