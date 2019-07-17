Эксперты рассказали, что половина жертв ДТП в Подмосковье – нетрезвые водители и пешеходы

Половина жертв дорожных аварий в Московской области – это нетрезвые водители и пешеходы, сообщает пресс-служба областного Минтранса.

«В числе городских округов с высоким риском аварийности: Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Подольск, Талдом, Дмитров и Сергиево-Посадский», - подчеркнул руководитель министерства Алексей Гержик. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

На региональных дорогах в данных зонах погибло более сорока человек, почти половина из них нетрезвые водители и пешеходы, отметил он.

Также, как передает oane.ws, под Ростовом-на-Дону произошло смертельное ДТП. Водитель сгорел заживо в легковом автомобиле после столкновения с большегрузом.