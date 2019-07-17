В Роскачестве дали рекомендации по выбору вкусного арбуза

В Роскачестве разработали рекомендации по выбору арбузов, рассказали, какие характеристики не влияют на вкусовые качества арбуза и его безопасность, где покупать ягоду и на что обращать внимание.

Во-первых, по арбузу нужно постучать: если звук глухой - арбуз перезрел, если слишком звонкий - не вызрел до конца. Звук должен быть не глухим и не звонким, а скорее, гулким и как бы напоминающим вибрацию.

Корочка арбуза не должна блестеть (блеск может означать недозрелость), на ней не должно быть трещин и побитостей. Признак хорошего арбуза - "земляное пятно" ярко-желтого цвета. Чем оно ярче, тем выше качество.

А вот цвет и форма арбуза никак не влияют на его вкус. Крое того, в Роскачестве особенно подчеркнули, что сухость хвостика арбуза отнюдь не показательна - хвостик может высохнуть при транспортировке за 3-4 дня.

Касаемо места покупки, специалисты советуют обратить свое внимание на различные продуктовые рынки и ярмарки, при этом отмечая, что в супермаркетах встречаются арбузы очень дешевые, но низкого качества.

Кроме того, продавец должен иметь всю необходимую документацию с данными о поставщике, качестве товара, а также безопасности его употребления. Покупатель же имеет полное право с ней ознакомиться.

Уже дома, помыв и разрезав ягоду, обратите внимание на семечки. Если большинство из них - белые, это означает, что при выращивании арбуза использовались нитраты: мякоть созрела, а вот семечки - нет.