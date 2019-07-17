Гидрометцентр объявил "желтый" уровень опасности до пятницы, 19 июля, в Москве в связи с грозами. Ранее синоптики предупредили москвичей и гостей столицы о сильных дождях в середине недели.

По словам метеорологов, грозы ожидаются в Москве и области с 12 часов среды до 12 часов пятницы, передает сегодня днем РИА "Новости". Во время дождей скорость ветра в городе может достигать 12-17 метров в секунду, подчеркивают сотрудники Гидрометцентра.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в столице выпало около четверти месячной нормы осадков – 23 миллиметра.