Как работает госветнадзор в регионе

Один из вынесенных на 25 сессию ЗСК вопросов касался работы регионального госветнадзора в Краснодарском крае. Депутаты рассмотрели ход реализации профильного документа об этом ведомстве. Парламентарии также дали специальным службам рекомендации для более эффективного исполнения ветеринарного законодательства.

О текущей ситуации в области ветзащиты Кубани парламентариев более подробно проинформировал руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос. По его словам, с 2017 года в регионе проведено более полутора миллиардов вакцинаций скота и свиней от ящура, сибирской язвы, лептоспироза, бешенства и птичьего гриппа. Что касается неблагополучных пунктов по особо опасным и карантинным заболеваниям животных, то в прошлом году таких пунктов в крае было зарегистрировано 43. Если говорить об африканской чуме свиней, то в 2018-м она наблюдалась на Кубани в двух местах - в Тимашевском и Курганинском районах. В нынешнем году одно инфицирование АЧС зафиксировано в Горячем Ключе.

По результатам комиссионных обследований 2018 года, в регионе ликвидировано 47 скотомогильников. Сотрудники профильного ведомства неоднократно принимали участие в судах, где рассматривались иски, касающиеся нарушений ветеринарного законодательства.

Напомним, что одной из подпрограмм государственной региональной программы по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции предусмотрен целый комплекс взаимосвязанных противоэпизоотических мероприятий. В их списке - диагностические исследования, ветеринарно-санитарная экспертиза, а также оказание мер соцподдержки специалистам краевых госучреждений ветеринарии. На все это в 2019 году в местном бюджете предусмотрено более 900 млн рублей.

В принятом на сессии постановлении о ходе реализации закона о региональном госветнадзоре депутатами даны рекомендации сразу нескольким краевым ведомствам. Департаменту ветеринарии предстоит усилить контроль за соблюдением требований законодательства в части оборота биоотходов в муниципалитетах, а также принять меры по предотвращению заноса, распространения и ликвидации на Кубани заразных болезней животных. Министерству финансов парламентарии рекомендовали в полном объеме обеспечить финансирование мероприятий по борьбе с этими болезнями. Главам районов с целью ликвидации мест несанкционированной торговли посоветовали развивать на своих территориях многоформатную торговлю сельхозпродукцией, а также организовывать нестационарные мобильные пункты ее продажи, ярмарки и рынки.

В своем комментарии по принятому постановлению глава кубанского парламента подчеркнул значимость ветслужбы для региона.

- Ветзащита играет в развитии нашего АПК особую роль. Сейчас в крае принят закон о развитии животноводства. Оно признано на Кубани стратегическим приоритетом. И хочется быть уверенным, что эти планы не

будут сорваны вспышкой массового заболевания. Тем более, что совсем недавно на планерном совещании мы рассматривали вопросы эффективного ветнадзора и весь комплекс мер, которые нацелены на предотвращение риска занесения к нам опасных болезней животных, - сказал журналистам Юрий Бурлачко.