Базовые школы для фермеров должны быть эффективными

На 25-й сессии ЗСК депутаты рассмотрели в первом чтении закон о внесении изменений в уже действующий на Кубани документ о создании и деятельности в регионе базовых школ в сфере малого предпринимательства по приоритетным направлениям краевого АПК. Корректировки затрагивают финансовое обеспечение учебных семинаров для представителей небольших форм хозяйствования.

Законопроект на пленарном заседании представил вице-спикер, председатель комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Александр Трубилин.

Документом, в частности, предлагается привести отдельные положения закона о создании и деятельности базовых школ, касающиеся их финансирования, в соответствие с Бюджетным кодексом РФ. Поправки носят уточняющий характер. Некоторые пункты действующего на территории Краснодарского края закона предлагается признать утратившими силу.

Комментируя принятое решение, спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что фермеры, индивидуальные предприниматели и владельцы ЛПХ, к которым в крае относятся сотни тысяч людей, производят сегодня значительную часть валовой продукции регионального АПК.

- Наши аграрии могут и большее, если их вооружить новыми знаниями, технологиями и методиками. Сегодня наша наука и практика постоянно выдают все новые эффективные разработки. И тот производитель, который берется их использовать, оказывается в выигрыше. Оперативно самому получить необходимые знания, хозяйствуя в глубинке, довольно сложно. Базовые школы в АПК должны взять на себя эту важную роль просветителей и распространителей новой информации, - подчеркнул Юрий Бурлачко.