Право посещать реанимацию теперь закреплено в краевом законе

На 25-й сессии ЗСК приняли изменения в статью 6 краевого закона «Об охране здоровья населения Краснодарского края».

По словам председателя комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николая Петропавловского, поправками предоставлено право родственникам посещать пациентов в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии медицинских организаций. Таким образом кубанские депутаты привели краевой закон в соответствие с федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

По словам прокомментировавшего принятый краевой закон спикера ЗСК Юрия Бурлачко, появлению этой нормы в федеральном законодательстве предшествовала большая дискуссия на различных уровнях. И у неё было много как сторонников, так и противников.

- Думаю, что федеральный законодатель поступил правильно, закрепив за родными больного такую возможность. Мы все знаем, что иногда присутствие рядом близкого человека, его забота может оказаться действенным лекарством. И в целом польза от этого закона будет большая. Это еще один шаг по гуманизации нашей системы здравоохранения. У людей должна быть возможность быть рядом со своими близкими, когда тем тяжело. Желание помочь любимому человеку – простое и всем понятное человеческое чувство, – считает Юрий Бурлачко.