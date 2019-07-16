//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

Право посещать реанимацию теперь закреплено в краевом законе

16 июля 2019, 22:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Право посещать реанимацию теперь закреплено в краевом законе

На 25-й сессии ЗСК приняли изменения в статью 6 краевого закона «Об охране здоровья населения Краснодарского края».

По словам председателя комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николая Петропавловского, поправками предоставлено право родственникам посещать пациентов в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии медицинских организаций. Таким образом кубанские депутаты привели краевой закон в соответствие с федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

По словам прокомментировавшего принятый краевой закон спикера ЗСК Юрия Бурлачко, появлению этой нормы в федеральном законодательстве предшествовала большая дискуссия на различных уровнях. И у неё было много как сторонников, так и противников.

- Думаю, что федеральный законодатель поступил правильно, закрепив за родными больного такую возможность. Мы все знаем, что иногда присутствие рядом близкого человека, его забота может оказаться действенным лекарством. И в целом польза от этого закона будет большая. Это еще один шаг по гуманизации нашей системы здравоохранения. У людей должна быть возможность быть рядом со своими близкими, когда тем тяжело. Желание помочь любимому человеку – простое и всем понятное человеческое чувство, – считает Юрий Бурлачко.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Как работает госветнадзор в регионе

Как работает госветнадзор в регионе 16.07 22:40

Один из вынесенных на 25 сессию ЗСК вопросов касался работы регионального госветнадзора в Краснодарском крае. Депутаты рассмотрели ход реализации профильного документа об этом ведомстве. Парламентарии также дали специальным службам рекомендации для более эффективного исполнения ветеринарного законодательства. >>
Базовые школы для фермеров должны быть эффективными

Базовые школы для фермеров должны быть эффективными 16.07 22:38

На 25-й сессии ЗСК депутаты рассмотрели в первом чтении закон о внесении изменений в уже действующий на Кубани документ о создании и деятельности в регионе базовых школ в сфере малого предпринимательства по приоритетным направлениям краевого АПК. Корректировки затрагивают финансовое обеспечение учебных семинаров для представителей небольших форм хозяйствования. >>
Право посещать реанимацию теперь закреплено в краевом законе

Право посещать реанимацию теперь закреплено в краевом законе 16.07 22:36

На 25-й сессии ЗСК приняли изменения в статью 6 краевого закона «Об охране здоровья населения Краснодарского края». >>
Судебные приставы идут в ногу с современными технологиями

Судебные приставы идут в ногу с современными технологиями 16.07 22:33

В рамках акции «Отдыхай без долгов!» которая стартовала в прошлую пятницу по инициативе руководства Управления судебных приставов по Краснодарскому краю, гостям города-курорта Геленджика предлагается посетить сайт ФССП и проверить себя на наличие задолженности. >>
Должника напавшего на судебного пристава привлекли к уголовной ответственности

Должника напавшего на судебного пристава привлекли к уголовной ответственности 16.07 22:30

Должник из Красноармейского района Краснодарского края привлечен к уголовной ответственности за нападение на судебного пристава. >>
Суд признал виновным бывшего судебного пристава-исполнителя в получении взятки

Суд признал виновным бывшего судебного пристава-исполнителя в получении взятки 16.07 22:27

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел управления СКР по краю доказательства признаны судом первой и апелляционной инстанции достаточными для вынесения приговора бывшему судебному приставу-исполнителю Адлерского районного отдела судебных приставов города Сочи УФССП России по краю Павлу Леонову. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
В Северском районе местный житель подозревается в убийстве сожительницы

В Северском районе местный житель подозревается в убийстве сожительницы 16.07 22:23

Следственным отделом по Северскому району СКР по краю 27-летний местный житель подозревается в убийстве 31-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ). >>
Политологи усомнились в рейтинге устойчивости губернаторов

Политологи усомнились в рейтинге устойчивости губернаторов 16.07 22:05

Вышедший на РБК «Рейтинг устойчивости губернаторов. Госсовет 2.0.» вызвал бурное обсуждение среди политологов, которые усомнились в репрезентативности приведённых там данных и объективности сделанных авторами исследования выводов. >>
Год плодотворной законотворческой работы

Год плодотворной законотворческой работы 16.07 17:57

В ходе 25-й сессии спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко подвел предварительные итоги парламентского года. >>
Поддержали инициативу прокурора края

Поддержали инициативу прокурора края 16.07 17:55

На 25- сессии ЗСК депутаты приняли в первом чтении закон «О регулировании отдельных отношений в сфере организации дорожного движения на территории Краснодарского края». Данная инициатива поступила от прокурора края Сергея Табельского. >>
Сохранить и приумножить зеленые зоны

Сохранить и приумножить зеленые зоны 16.07 17:54

В Краснодаре под председательством спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко прошла очередная 25-я сессия Законодательного Собрания края. В ее работе принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Также на пленарном заседании присутствовал начальник ГУ МВД Краснодарского края генерал-майор полиции Владимир Андреев. В повестке дня сессии более 40 вопросов. >>
Депутаты-единороссы определили задачу на перспективу

Депутаты-единороссы определили задачу на перспективу 16.07 17:52

Руководитель фракции «Единая Россия» в ЗСК, председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко провел собрание фракции. В работе принял участие вице-губернатор региона Алексей Копайгородский. Депутаты обсудили итоги встреч с населением, на которых отчитались о работе фракции в шестом созыве ЗСК. >>

//Новости ADWILE

При разработке Генплана Краснодара надо учитывать все детали

При разработке Генплана Краснодара надо учитывать все детали 15.07 20:29

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края, представители профильных ведомств и проектировщики ознакомились с ходом подготовки изменений в генплан Краснодара. >>
Выявлены серьезные нарушения при возведении соцобъектов

Выявлены серьезные нарушения при возведении соцобъектов 15.07 20:28

Зампредседателя комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Иван Жилищиков в рамках поездки в Тбилисский район ознакомился с ходом возведения двух социальных объектов, сдача в эксплуатацию которых выбивается из ранее запланированных сроков. >>
«Краснодар Водоканал» увеличивает объемы подачи воды населению

«Краснодар Водоканал» увеличивает объемы подачи воды населению 15.07 16:25

В рамках выполнения инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает работы по бурению и восстановлению артезианских скважин. >>
Парламентарий встретился с молодежными лидерами

Парламентарий встретился с молодежными лидерами 15.07 15:17

Председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества Евгений Шендрик принял участие в молодежном форуме Кубани «Регион 93», который проводится ежегодно в Северском районе на Крымской поляне. >>
За использование поддельных российских виз задержаны граждане Республики Нигерия

За использование поддельных российских виз задержаны граждане Республики Нигерия 15.07 12:07

Гостей с Африканского континента выявили на линии паспортного контроля на пешеходной составляющей МАПП «Адлер». >>
«Уральские авиалинии» оштрафованы за нарушение режима госграницы

«Уральские авиалинии» оштрафованы за нарушение режима госграницы 15.07 12:02

100 тысяч рублей – такой штраф заплатил крупный авиаперевозчик за незаконную перевозку через государственную границу лица без гражданства. >>

//Новости МирТесен

26-миллионный штраф для банка

26-миллионный штраф для банка 15.07 11:59

Крупный банк привлечен к административной ответственности благодаря бдительности судебного пристава-исполнителя Центрального районного отдела г. Сочи УФССП России по Краснодарскому краю. >>
Жителю Мостовского района предъявили обвинение в убийстве сожителя матери

Жителю Мостовского района предъявили обвинение в убийстве сожителя матери 15.07 11:56

Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю 24-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 44-летнего сожителя матери (ч.1 ст.105 УК РФ). >>
Спикер ЗСК побывал с рабочим визитом в Тихорецком районе

Спикер ЗСК побывал с рабочим визитом в Тихорецком районе 12.07 16:31

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко побывал с рабочим визитом в Тихорецком районе. Глава кубанского парламента и депутаты ЗСК ознакомились с деятельностью объектов социальной сферы, осмотрели одно из ведущих хозяйств районного АПК, оценили темпы уборки урожая. >>

//Новости партнеров

Депутаты ЗСК встретились в Новороссийске с представителями ТОС

Депутаты ЗСК встретились в Новороссийске с представителями ТОС 12.07 16:19

В Новороссийске состоялся семинар-совещание с участием руководителей органов ТОС и заместителей глав муниципальных районов и городских округов, курирующих вопросы взаимодействия с территориальным общественным самоуправлением, на котором обсуждались вопросы деятельности органов ТОС с населением, местной властью, осуществлению собственных инициатив по вопросам местного значения. >>
В крае проводится проверка по факту гибели на железной дороге

В крае проводится проверка по факту гибели на железной дороге 12.07 14:28

В Краснодарском крае проводится процессуальная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования женщины >>
По факту гибели полуторагодовалой девочки в Сочи СК возбудил дело

По факту гибели полуторагодовалой девочки в Сочи СК возбудил дело 12.07 14:24

В Сочи возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погибла малолетняя девочка >>

//Новости СМИ2

Диспансеризация воспитанников спортшкол – на контроле депутатов

Диспансеризация воспитанников спортшкол – на контроле депутатов 12.07 14:20

По поручению председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов принял участие в заседании круглого стола Общественной палаты города Краснодара. >>
Какой должна быть ставка по аренде пастбищ

Какой должна быть ставка по аренде пастбищ 12.07 09:17

В Законодательном Собрании Краснодарского края под председательством вице-спикера регионального парламента Сергея Усенко состоялось совместное совещание комитетов ЗСК. Рассматривался вопрос использования сельхозземель в предгорной части Кубани. >>
В Новопокровском районе сотрудник администрации признана виновной в халатности

В Новопокровском районе сотрудник администрации признана виновной в халатности 10.07 20:41

Собранные Новопокровским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР доказательства признаны достаточными для вынесения приговора первому заместителю главы района. Она признана виновной в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры