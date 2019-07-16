Судебные приставы идут в ногу с современными технологиями

В рамках акции «Отдыхай без долгов!» которая стартовала в прошлую пятницу по инициативе руководства Управления судебных приставов по Краснодарскому краю, гостям города-курорта Геленджика предлагается посетить сайт ФССП и проверить себя на наличие задолженности.

В этом году Геленджик не перестает удивлять не только туристов из других регионов нашей огромнейшей страны, но и местных жителей, теперь любой желающий может совершенно бесплатно подключиться к городской сети WI-FI, доступной на набережной курорта. Чтобы воспользоваться бесплатным доступом к интернету, достаточно найти сеть Gelendzhik_Free_wi-fi, пройти авторизацию и пользоваться бесплатным интернетом. Скорость доступа рассчитана для полноценного пользования соц. сетями и просмотра видео. Сейчас общее покрытие сети Wi-Fi порядка 7 тысяч квадратных метров.

При прохождении процедуры авторизации, пользователю предлагается перейти по ссылке на сайт судебных приставов для проверки наличия долгов. Там же можно скачать приложение «ФССП» разработанное специально для удобства жителей страны, оно в полной мере отражает банк данных, единую базу, где каждый желающий может в оперативном режиме узнать является ли он должником.

Воспользовавшись предложением и посетив сайт судебных приставов, гости и жители города-курорта будут спокойно отдыхать без долгов, ведь банк данных исполнительных производств не только показывает отдыхающему наличие задолженности, но и предлагает ему оплатить долг удобным для него способом!

Такая практика уже дала определенный результат: за сутки более 1000 человек посетили сайт ФССП, многие при этом скачали и установили себе приложение «ФССП». В итоге принято решение распространить такое предложение на всех территориях, где власти будут предоставлять своим жителям бесплатный доступ к интернету.