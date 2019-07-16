Суд признал виновным бывшего судебного пристава-исполнителя в получении взятки

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел управления СКР по краю доказательства признаны судом первой и апелляционной инстанции достаточными для вынесения приговора бывшему судебному приставу-исполнителю Адлерского районного отдела судебных приставов города Сочи УФССП России по краю Павлу Леонову. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере, а равно за попустительство по службе (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в производстве пристава-исполнителя находились исполнительные производства о взыскании с фирмы-должника свыше 2 миллионов рублей. На 3 автомобиля и расчетные счета предприятия был наложен арест. В ходе неоднократных переговоров с управляющим организации Леонов сообщил о необходимости передачи взятки в сумме 700 тысяч рублей за окончание исполнительных производств и отмену мер принудительного исполнения. При этом Леонов добавил, что в случае повторно возбужденных исполнительных производств примет аналогичные меры. О незаконных требованиях сотрудника ФССП мужчина сообщил в краевое следственное управление Следственного комитета. 31 мая 2017 года пристав-исполнитель получил требуемые деньги и его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками УЭБ и ПК ГУВД России по краю.

Приговором суда Павлу Леонову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии строгого режима. Также ему назначено дополнительное наказание в виде штрафа в сумме 1 миллиона 400 тысяч рублей. Кроме того Леонов лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на три года.