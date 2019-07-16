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В Росгвардии объяснились за отказ бойцов представляться

16 июля 2019, 20:01 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

В Росгвардии объяснились за отказ бойцов представляться
фото с сайта Росгвардии

Росгвардия объяснила, почему не обязует сотрудников представляться гражданам. Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на владимирское издание.

Закон «О войсках национальной гвардии» не обязывает бойцов предъявлять удостоверения и называть свои данные. Таков ответ ведомства на запрос журналистов.

Тем не менее, бойцам рекомендуется представляться, чтобы избежать конфликтов. Эта рекомендация не действует в случае пресечения нарушений и преступлений.

Сотрудники Росгвардии имеют право задерживать подозреваемых и досматривать вещи. При отсутствии оснований для подозрения, человеку могут предложить добровольно предъявить вещи. Кроме того, бойцы могут попросить телефон и посмотреть медиафайлы, с оговоркой согласия гражданина.

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