Российские пенсионеры отказываются копить на старость - ВЦИОМ

Четверть россиян не планирует самостоятельно копить на пенсию. На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, пишет Lenta.ru.

На втором месте (21%) - накопления наличными (в рублях и/или иностранной валюте). На третьем - инвестиции в недвижимость: использовать их для обеспечения своей старости собирается 18% опрошенных центром.

По словам директора по работе с органами госвласти ВЦИОМ, 26% опрошенных известно о возможности делать вклады в НПФ, 14% имеют опыт таких вкладов, но только 10% готовы использовать их в качестве допдохода.

Меньше всего, по данным ВЦИОМ, россияне знают о возможностях покупки акций и облигаций и паев инвестфондов, открытия индивидуального инвестиционного счета и вложений в ценные бумаги через страховые компании.