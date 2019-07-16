Год плодотворной законотворческой работы

В ходе 25-й сессии спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко подвел предварительные итоги парламентского года.

В своей информации председатель ЗСК акцентировал внимание на том, что в период с сентября 2018 года по июль 2019 годов проведено 12 сессий. Депутаты рассмотрели более полутысячи вопросов, приняли 233 закона и порядка 600 постановлений. В Государственную Думу РФ кубанские парламентарии направили три законодательные инициативы, приняли 13 обращений в высшие органы госвласти.

На 36 планерных совещаниях были рассмотрены различные вопросы по проблемам исполнения краевого законодательства, эффективности действия ранее принятых нормативных актов. Наиболее актуальные и социально-значимые проблемы выносились на парламентские слушания, совещания, «круглые столы», конференции. Всего прошло 217 таких мероприятий.

На протяжении года постоянно велась работа с обращениями граждан. За отчетный период в ЗСК поступило более 900 обращений. В избирательных округах депутаты провели встречи, в которых приняли участие почти 111 тысяч кубанцев.

- За парламентский год выполнена достаточно объемная законотворческая работа по всем областям жизнедеятельности края: экономике, социальной сфере, промышленности, градостроительству, малому и среднему предпринимательству, принят большой блок документов по линии АПК. Важнейшее значение имеет принятие закона, определяющего динамику и перспективы развития Кубани на годы вперед – Стратегии 2030, – отметил Юрий Бурлачко.

Уделил глава краевого парламента внимание в выступлении и проведению традиционных Дней муниципальных образований. По его словам, депутаты детально проанализировали перспективы социально-экономического развития целого ряда муниципалитетов. А в отношении двух из них (Краснодар и Кореновский район) проведены контрольные мероприятия.

Также Юрий Бурлачко отметил, что депутатский корпус строит свою работу, в том числе и на опыте коллег из других регионов.

- В развитие межпарламентского диалога мы подписали Соглашения о сотрудничестве с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, с Могилевским областным Советом депутатов Республики Беларусь, – сказал Юрий Бурлачко.

Подводя итог, спикер поблагодарил за помощь и поддержку главу региона Вениамина Кондратьева, надзорные и контрольные органы.

- Работа проделана большая. В следующем сезоне надо сохранить набранный темп и дальше совершенствовать качество парламентской работы, в том числе по части реализации национальных проектов и майского Указа Президента России, – резюмировал Юрий Бурлачко.

Губернатор, комментируя итоги совместной работы в парламентском году, дал высокую оценку деятельности краевых законодателей. Он поблагодарил депутатский корпус за плодотворное и конструктивное сотрудничество.

Губернатор также напомнил, что жители края ждут позитивных конкретных результатов от органов власти региона.

- Законодательное Собрание закладывает основу правовой базы, которая сегодня успешно работает. Наша работа должна иметь визуальное воплощение, чтобы жители края могли увидеть её результаты. Я не делю органы исполнительной и законодательной власти. Мы – одна большая команда, которая должна сделать жизнь людей лучше, – сказал Вениамин Кондратьев.

В завершение губернатор обозначил перспективные и актуальные направления дальнейшей совместной работы.

-Нашей стратегической задачей является реализация национальных проектов. Уже все включились в эту работу, потому что она касается каждого жителя страны. Но мы должны быть в авангарде. Такую задачу ставит перед нами Президент – быть максимально эффективными управленцами. Нашими приоритетами по-прежнему является социальная политика, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко выразил солидарность в определении приоритетных вопросов, стоящих первыми в перечне первоочередных дел в крае.

-Мы завершили год напряженной, плодотворной законотворческой работы. Сделано немало, но предстоит сделать еще больше. Во многом наши успехи определяются теми прочными и конструктивными взаимоотношениями, что сложились между ЗСК и высшим органом исполнительной власти края. Депутаты всех комитетов работают в тесной связке с профильными министерствами и ведомствами. Инициативы исполнительной власти находят полное понимание у депутатов кубанского парламента и оперативно воплощаются. Пользуясь случаем, хочу выразить Вениамину Ивановичу нашу общую признательность за помощь и поддержку, постоянную готовность к рабочим контактам с депутатским корпусом, – подчеркнул Юрий Бурлачко.