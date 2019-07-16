//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Поддержали инициативу прокурора края

16 июля 2019, 17:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Поддержали инициативу прокурора края

На 25- сессии ЗСК депутаты приняли в первом чтении закон «О регулировании отдельных отношений в сфере организации дорожного движения на территории Краснодарского края». Данная инициатива поступила от прокурора края Сергея Табельского.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проводимые прокуратурой края проверки показывают, что одной из основных причин высокой аварийности в Краснодарском крае является несоответствие технических параметров автомобильных дорог интенсивности и составу движения, что приводит к перегруженности магистралей. Принимаемый закон направлен на решение проблем в сфере дорожного движения, он определяет и разграничивает полномочия между органами государственной власти края, органами местного самоуправления. А также закрепляет полномочия по обеспечению эффективности организации дорожного движения на территории края, определяет вопросы регионального государственного контроля в сфере организации дорожного движения.

- Рекорды посещаемости нашего региона еще не поставлены, в прошлом году было 17 миллионов, но это не предел. Кроме того, трафик в Крым никто не отменял – это и отдыхающие, и грузопоток. Поэтому в этой сфере упорядочивание крайне необходимо, – отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Данный законопроект призван усовершенствовать систему государственного управления организацией дорожного движения на региональном и местном уровнях. Его положения должны работать на обеспечение безопасности дорожного движения и комфортного перемещения по территории края.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Год плодотворной законотворческой работы

Год плодотворной законотворческой работы 17:57

В ходе 25-й сессии спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко подвел предварительные итоги парламентского года. >>
Поддержали инициативу прокурора края

Поддержали инициативу прокурора края 17:55

На 25- сессии ЗСК депутаты приняли в первом чтении закон «О регулировании отдельных отношений в сфере организации дорожного движения на территории Краснодарского края». Данная инициатива поступила от прокурора края Сергея Табельского. >>
Сохранить и приумножить зеленые зоны

Сохранить и приумножить зеленые зоны 17:54

В Краснодаре под председательством спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко прошла очередная 25-я сессия Законодательного Собрания края. В ее работе принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Также на пленарном заседании присутствовал начальник ГУ МВД Краснодарского края генерал-майор полиции Владимир Андреев. В повестке дня сессии более 40 вопросов. >>
Депутаты-единороссы определили задачу на перспективу

Депутаты-единороссы определили задачу на перспективу 17:52

Руководитель фракции «Единая Россия» в ЗСК, председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко провел собрание фракции. В работе принял участие вице-губернатор региона Алексей Копайгородский. Депутаты обсудили итоги встреч с населением, на которых отчитались о работе фракции в шестом созыве ЗСК. >>
При разработке Генплана Краснодара надо учитывать все детали

При разработке Генплана Краснодара надо учитывать все детали 15.07 20:29

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края, представители профильных ведомств и проектировщики ознакомились с ходом подготовки изменений в генплан Краснодара. >>
Выявлены серьезные нарушения при возведении соцобъектов

Выявлены серьезные нарушения при возведении соцобъектов 15.07 20:28

Зампредседателя комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Иван Жилищиков в рамках поездки в Тбилисский район ознакомился с ходом возведения двух социальных объектов, сдача в эксплуатацию которых выбивается из ранее запланированных сроков. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
«Краснодар Водоканал» увеличивает объемы подачи воды населению

«Краснодар Водоканал» увеличивает объемы подачи воды населению 15.07 16:25

В рамках выполнения инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает работы по бурению и восстановлению артезианских скважин. >>
Парламентарий встретился с молодежными лидерами

Парламентарий встретился с молодежными лидерами 15.07 15:17

Председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества Евгений Шендрик принял участие в молодежном форуме Кубани «Регион 93», который проводится ежегодно в Северском районе на Крымской поляне. >>
За использование поддельных российских виз задержаны граждане Республики Нигерия

За использование поддельных российских виз задержаны граждане Республики Нигерия 15.07 12:07

Гостей с Африканского континента выявили на линии паспортного контроля на пешеходной составляющей МАПП «Адлер». >>
«Уральские авиалинии» оштрафованы за нарушение режима госграницы

«Уральские авиалинии» оштрафованы за нарушение режима госграницы 15.07 12:02

100 тысяч рублей – такой штраф заплатил крупный авиаперевозчик за незаконную перевозку через государственную границу лица без гражданства. >>
26-миллионный штраф для банка

26-миллионный штраф для банка 15.07 11:59

Крупный банк привлечен к административной ответственности благодаря бдительности судебного пристава-исполнителя Центрального районного отдела г. Сочи УФССП России по Краснодарскому краю. >>
Жителю Мостовского района предъявили обвинение в убийстве сожителя матери

Жителю Мостовского района предъявили обвинение в убийстве сожителя матери 15.07 11:56

Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю 24-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 44-летнего сожителя матери (ч.1 ст.105 УК РФ). >>

//Новости ADWILE

Спикер ЗСК побывал с рабочим визитом в Тихорецком районе

Спикер ЗСК побывал с рабочим визитом в Тихорецком районе 12.07 16:31

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко побывал с рабочим визитом в Тихорецком районе. Глава кубанского парламента и депутаты ЗСК ознакомились с деятельностью объектов социальной сферы, осмотрели одно из ведущих хозяйств районного АПК, оценили темпы уборки урожая. >>
Депутаты ЗСК встретились в Новороссийске с представителями ТОС

Депутаты ЗСК встретились в Новороссийске с представителями ТОС 12.07 16:19

В Новороссийске состоялся семинар-совещание с участием руководителей органов ТОС и заместителей глав муниципальных районов и городских округов, курирующих вопросы взаимодействия с территориальным общественным самоуправлением, на котором обсуждались вопросы деятельности органов ТОС с населением, местной властью, осуществлению собственных инициатив по вопросам местного значения. >>
В крае проводится проверка по факту гибели на железной дороге

В крае проводится проверка по факту гибели на железной дороге 12.07 14:28

В Краснодарском крае проводится процессуальная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования женщины >>
По факту гибели полуторагодовалой девочки в Сочи СК возбудил дело

По факту гибели полуторагодовалой девочки в Сочи СК возбудил дело 12.07 14:24

В Сочи возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погибла малолетняя девочка >>
Диспансеризация воспитанников спортшкол – на контроле депутатов

Диспансеризация воспитанников спортшкол – на контроле депутатов 12.07 14:20

По поручению председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов принял участие в заседании круглого стола Общественной палаты города Краснодара. >>
Какой должна быть ставка по аренде пастбищ

Какой должна быть ставка по аренде пастбищ 12.07 09:17

В Законодательном Собрании Краснодарского края под председательством вице-спикера регионального парламента Сергея Усенко состоялось совместное совещание комитетов ЗСК. Рассматривался вопрос использования сельхозземель в предгорной части Кубани. >>

//Новости МирТесен

В Новопокровском районе сотрудник администрации признана виновной в халатности

В Новопокровском районе сотрудник администрации признана виновной в халатности 10.07 20:41

Собранные Новопокровским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР доказательства признаны достаточными для вынесения приговора первому заместителю главы района. Она признана виновной в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). >>
Нацпроекты в социальной сфере: самое важное направление

Нацпроекты в социальной сфере: самое важное направление 10.07 20:36

В кубанском парламенте состоялся круглый стол, на котором были рассмотрены итоги реализации мероприятий национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» в первом полугодии 2019 года. Его провел председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский. >>
Как решаются актуальные вопросы столицы Кубани

Как решаются актуальные вопросы столицы Кубани 10.07 16:11

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко провел «круглый стол» с руководителями Краснодара. Депутаты ЗСК заслушали информацию о том, как в кубанской столице исполняется резолюция краевого парламента в части проведения работы, направленной на решение социально значимых вопросов местного значения. >>

//Новости партнеров

Присвоить почетные звания населенным пунктам

Присвоить почетные звания населенным пунктам 10.07 16:09

Депутаты кубанского парламента обсудили предложения о присвоении почетного звания Краснодарского края населенным пунктам Кущевского и Староминского районов, территории Пашковской переправы города Краснодара. Расширенное совещание рабочей группы комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан и комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества провел Андрей Горбань. >>
Динамичный путь к успеху

Динамичный путь к успеху 10.07 00:36

О реализации на Кубани национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», региональных проектах в этой сфере и системных мерах по повышению конкурентоспособности предприятий шла речь на пресс-конференции для журналистов печатных и электронных СМИ, которую провел министр экономики Краснодарского края Александр Руппель. >>
Результат труда — отличный урожай

Результат труда — отличный урожай 10.07 00:31

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка подвел первые итоги уборочной кампании зерновых колосовых и зернобобовых культур. >>

//Новости СМИ2

Задача — обеспечить связью

Задача — обеспечить связью 10.07 00:30

Руководитель краевого Департамента информатизации и связи Евгений Юшков рассказал журналистам о развитии на Кубани до 2024 года мобильной сети 5G, которая предусматривает скорость Интернета не менее 100 мегабит в секунду и голосовую связь без помех и сбоев везде, кроме высокогорных районов. >>
Реализация нацпроектов — на особом контроле власти

Реализация нацпроектов — на особом контроле власти 10.07 00:27

В Новороссийске под председательством вице-губернатора Краснодарского края Василия Швеца прошло зональное совещание по реализации национальных проектов. В мероприятии приняли участие главы и специалисты администраций муниципалитетов, входящих в Черноморскую экономическую зону и Сочинскую агломерацию. >>
Ситуация по АЧС под контролем

Ситуация по АЧС под контролем 10.07 00:26

Руководитель краевого Департамента ветеринарии Роман Кривонос провел совещание, посвященное результатам работы по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, гриппа птиц и бруцеллеза с начала 2019 года. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры