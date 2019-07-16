Поддержали инициативу прокурора края

На 25- сессии ЗСК депутаты приняли в первом чтении закон «О регулировании отдельных отношений в сфере организации дорожного движения на территории Краснодарского края». Данная инициатива поступила от прокурора края Сергея Табельского.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проводимые прокуратурой края проверки показывают, что одной из основных причин высокой аварийности в Краснодарском крае является несоответствие технических параметров автомобильных дорог интенсивности и составу движения, что приводит к перегруженности магистралей. Принимаемый закон направлен на решение проблем в сфере дорожного движения, он определяет и разграничивает полномочия между органами государственной власти края, органами местного самоуправления. А также закрепляет полномочия по обеспечению эффективности организации дорожного движения на территории края, определяет вопросы регионального государственного контроля в сфере организации дорожного движения.

- Рекорды посещаемости нашего региона еще не поставлены, в прошлом году было 17 миллионов, но это не предел. Кроме того, трафик в Крым никто не отменял – это и отдыхающие, и грузопоток. Поэтому в этой сфере упорядочивание крайне необходимо, – отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Данный законопроект призван усовершенствовать систему государственного управления организацией дорожного движения на региональном и местном уровнях. Его положения должны работать на обеспечение безопасности дорожного движения и комфортного перемещения по территории края.