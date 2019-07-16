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Сохранить и приумножить зеленые зоны

16 июля 2019, 17:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сохранить и приумножить зеленые зоны

В Краснодаре под председательством спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко прошла очередная 25-я сессия Законодательного Собрания края. В ее работе принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Также на пленарном заседании присутствовал начальник ГУ МВД Краснодарского края генерал-майор полиции Владимир Андреев. В повестке дня сессии более 40 вопросов.

В числе первых депутаты рассмотрели контрольное постановление о мерах, принимаемых органами местного самоуправления в Краснодарском крае по сохранению зеленых зон, и о ходе исполнения Закона Краснодарского края «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае». С информацией по данному вопросу выступил председатель профильного комитета Александр Джеус. Как показали выездные мероприятия, проведенные парламентариями, не все зеленые зоны поставлены на кадастровый учет. Некоторые территории, занятые зелеными насаждениями, имеют такой вид разрешенного использования, который не позволяет использовать их по прямому назначению. В отдельных муниципалитетах не налажена работа с компенсационным озеленением.

- Зеленые зоны – это один из показателей, по которому люди оценивают комфорт, удобство проживания. Выдвинутые Президентом национальные проекты «Жилье и городская среда», «Экология» заставляют нас внимательно отнестись к состоянию зеленых зон. На ближайшую перспективу программа минимум – это сохранить имеющиеся, программа максимум – приумножить зеленые зоны. Состояние, в котором находится реализация нашего закона, оптимизма не вселяет, – отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Глава кубанского парламента дал поручение профильному комитету разработать вопросник по данной проблематике, который будут использовать депутаты в ходе работы в своих территориях. Как пояснил спикер, в рамках выездных мероприятий парламентариев, приемов граждан вопросом номер один будет состояние зеленых зон.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что депутаты провели серьезную работу по контролю за сохранением зеленых зон.

- Я согласен с Юрием Александровичем, что если земля не общего пользования, то она, говоря простым языком, «уплывет» кому-то, а мы ведь говорим о комфорте, благоустроенных территориях общего пользования. Кому-то невыгодно менять генпланы, вносить в них изменения. В мутной воде можно делать, что хочешь, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор поручил профильным ведомствам совместно с депутатами разработать четкий и прозрачный алгоритм решения проблемы по каждому муниципальному образованию.

- Даже сомнений нет, что структурные подразделения проводят системную работу, она кропотливая, напряженная. Но ее надо сделать более публичной. Чтобы и люди помогали нам лучше контролировать. Тогда у чиновников на муниципальном уровне будет понимание, что изменить целевое назначение

земли в парковой зоне никто не позволит. Думаю, совместными усилиями сделать это нам удастся, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

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ХС

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