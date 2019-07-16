Депутаты-единороссы определили задачу на перспективу

Руководитель фракции «Единая Россия» в ЗСК, председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко провел собрание фракции. В работе принял участие вице-губернатор региона Алексей Копайгородский. Депутаты обсудили итоги встреч с населением, на которых отчитались о работе фракции в шестом созыве ЗСК.

Юрий Бурлачко отметил, что в целом доволен организацией встреч, поскольку в них приняли участие свыше 16 тысяч человек, в среднем на каждую встречу пришло 370 избирателей. А с учетом широкого освещения этих мероприятий в средствах массовой информации и на сайте ЗСК, сказал председатель кубанского парламента, с отчетом фракции могло ознакомиться гораздо больше людей.

Отдельное внимание Юрий Бурлачко уделил насущным проблемам, с которыми граждане обратились к депутатам в ходе отчетов. По словам председателя ЗСК, на большую часть обращений парламентарии сразу дали квалифицированные разъяснения, а 68 проблемных вопросов, связанных с повышением качества жизни людей, взяли на контроль. Чаще всего, подчеркнул он, люди просили содействия в выделении из краевого бюджета средств сельским поселениям с низкой бюджетной обеспеченностью для разработки проектно-сметной документации на социально значимые объекты.

- Мы этот вопрос уже ранее обсуждали. Поручаю членам фракции комитета по финансово-бюджетной политике совместно с министерством финансов до сентября найти возможность решения этой проблемы. От этого во многом будет зависеть реализация национальных и партийных проектов, региональных госпрограмм, а также выполнение полученных в ходе встреч с населением наказов, – отметил Юрий Бурлачко и добавил, что будет правильным рассмотреть ход выполнения взятых на контроль вопросов на собрании фракции в феврале-марте следующего года.

Далее депутаты-единороссы подвели итоги работы парламентской фракции за первое полугодие 2019 года и утвердили план ее деятельности на второе полугодие. Приоритетным направлением в ней остается тесная связь с населением.