Двойники: модный тренд или мистика?

Все мы, конечно, помним чудесную добрую сказку "Королевство кривых зеркал", в которой Оля встречает своего двойника Яло. Но возможен ли подобный сценарий в реальной жизни? Как оказалось, да.

Года 2 тому назад жительница Ирландии Ниам Джини задалась вопросом, существует ли где-то в мире человек, являющийся ее двойником? Ответ не заставил себя долго ждать, а идея в результате воплотилась в успешный бизнес-проект.

Как выяснилось, люди по всему миру оказались заинтересованы в поисках собственного двойника. Эта тема стала настолько популярной, что на сегодняшний день подобных сервисов и сайтов существует великое множество. Однако Ниам - далеко не первая, кому в голову пришла мысль о двойниках.

Конечно, речь не о писателях-фантастах или голливудских режиссерах, а о людях, ставивших себе аналогичные цели. Например, канадский фотограф Франсуа Брюнель более 15 лет назад начал поиски схожих между собой людей для совместных фотографий. Сейчас таких снимков у него уже более 50.

Интересно, что, по мнению ученых, на планете действительно существует хотя бы пара людей, у которых совпадают такие параметры как длина носа, ширина рта или расстояние между глаз. Специалисты Университета Аделаиды даже определили данную вероятность как 1:135, а вот шанс встречи этих двоих - 1 на триллион.

Что же касается самой идеи двойников, то появление подобных людей издавна связывалось с мистикой, чем-то потусторонним и предрекало скорую смерть. На Руси рассказы о двойниках чаще всего можно встретить среди императриц: Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины Великой. Последней довелось лицезреть двойника на собственном троне. Императрица даже приказала расстрелять самозванку, однако, согласно информации, дошедшей до наших дней, пули не принесли той никакого вреда.

Сталкивались с двойниками русские поэты Петр Вяземский и Сергей Есенин, встречал свою копию писатель Федор Достоевский. Немало подобных историй в мировой практике о встречах со своими "зеркальными отражениями" рассказывали Гете, Байрон, Марк Твен. Не минула участь сия Вальтера Скотта, Эдгара По, Оноре де Бальзака. А Ги де Мопассан как-то заявил, что рассказ "Орля" в принципе был написан под диктовку его "близнеца".

Существует теория, согласно которой у каждого человека есть 7 двойников. Комментируя вышесказанное, один из парапсихологов отмечает, что люди действительно приходят в эту жизни с несколькими копиями. Таким образом Мироздание, если можно так выразиться, "подстраховывается". Ведь у каждого из нас есть определенные задачи, которые нам необходимо выполнить. Если по каким-то причинам один человек не справляется с возложенной на него миссией, его место занимает двойник.

Что же касается двойников, как предвестников скорой смерти, объяснение таково: встреча "дублеров" - незапланированное мероприятие. Если она происходит, запускается "механизм уничтожения" - как правило, несчастный случай.

К слову, биологи также придерживаются подобной точки зрения. По их мнению, дело заключается в определенной спецпрограмме природы, которая создает копии в качестве запаса биоматериала и генетического наследия, все по тем же причинам - на случай непредвиденной ситуации.