По всей России произошел глобальный сбой в ЗАГСах

Единая база Российских ЗАГС во вторник вышла из строя. Общероссийская электронная система, в которую заносятся данные о регистрации рождения, смертей и бракосочетаний, дала масштабный сбой.

По данным региональных СМИ, нарушения в работе базы зафиксированы в Екатеринбурге и Новочеркасске, второй день не могут получить свидетельства в Ульяновске, Пермском крае, Казани, Ростове-на-Дону и других регионах.

Сотрудники отмечают, что на текущий момент они могут выдавать только повторные документы о ранее составленных записях. Как уточнили в ЗАГС, проблема появилась еще утром в понедельник, однако вскоре должна быть устранена.