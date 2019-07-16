Ни зрелищ, ни денег, а свободы хотят россияне

Россияне разочаровались в существующей экономической системе, которая вошла в состояние стагнации. Общество заинтересовано в свободе. Социологи исследовали общественное настроение и пришли к выводу, что порядка 60% населения заинтересовано в свободе нежели росте заработных плат.



Также исследование Центра стратегических разработок выявило негативное отношение к внутренней политике. В этом году нарастает негативное отношение населения к власти. Население озадачено бездействием и стремлением к объединению для улучшения жизни. Первостепенной угрозой население считает внутреннее положение страны. В таких условиях правящая элита может потерять контакт с населением.



Общество разочаровано в многолетнем процессе стагнации и рецессии. В европейском государстве уже бы произошла смена политической элиты, если бы был такой кризис. Ценность стабильности в нашей стране теряется. Люди поняли, что в 2000-е годы была заложена проблема, которая сейчас объявилась. В обществе появился запрос на самореализацию без государственного участия и ограничений с его стороны. Запрос на свободу обществом также регламентируется желанием уменьшения влияния силовиков на людей.



