Кванториум записывает на сентябрь

Чем Ваши дети будут заниматься в сентябре после школы?! ДТ Кванториум зовет на бесплатное обучение. Основная задача Кванториумов - обеспечить системное выявление и дальнейшее сопровождение одаренных в инженерных науках детей. Вариантов масса, шесть квантумов: - нано - энерджи - хайтек - авто - айти - робо!



Детские технопарки «Кванториум» — это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.



Цель работы - создание и развитие системы современных инновационных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков на территории России. Среди основных задач - обеспечить системное выявление и дальнейшее сопровождение одаренных в инженерных науках детей.

Чтобы записаться, необходимо:

- заполнить заявление о зачислении (см. форму документа на сайте: http://www.kvantorium34.ru/ вкладка «ЗАЧИСЛЕНИЕ»);

- Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (см. форму документа на сайте: http://www.kvantorium34.ru/ вкладка «ЗАЧИСЛЕНИЕ»)

- Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя/Законного представителя несовершеннолетнего (страницы паспорта: основные данные, место жительства);

- Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт или свидетельство о рождении);

- Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) ребенка;

- Справка о состоянии здоровья ребенка.

Возраст детей от 11 до 18 лет.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Волгоград, ул. Краснознаменская 11, здание МОУ «ДЮЦ Волгограда» кабинет 3-49, справки по телефону 8(8442)-298102.



Режим приема документов: понедельник-пятница: с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв 12:00 — 13:00) до 31.08.2019.