Автоэксперт рассказал о причинах роста стоимости авто в России

Цены на автомобили в России с начала 2019 года выросли на 10 процентов, несмотря на то, что авторынок в целом упал, сообщает «Коммерсантъ».

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал, что надо понимать, что в автопроме НДС взимается неоднократно. Это не просто плюс 2%, а гораздо больше, отметил он. Об этом пишет НСН.

"Автомобиль делается не на одном заводе. Нельзя его сделать, начиная с колеса и заканчивая последним винтиком. Вот так многоэтапно платили несколько раз, пока конечный автомобиль не достиг потребителя", - прокомментировал эксперт.

Также, как отмечает портал "Дни24", эксперт Майк Резерфорд рассказал, что сейчас производители выпускают слишком качественные автомобили, и с этим надо как-то бороться, чтобы избежать некоторых проблем.