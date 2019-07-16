Синоптики предупреждают об обильных дождях и грозах в ЦФО

Специалисты Гидрометцентра России дали прогноз погоды для Центрального федерального округа на ближайшие дни. Синоптики предупреждают граждан о том, что в регионе ожидаются обильные дожди и грозы.

Отмечается, что на юго-западе региона образуется циклон, который принесет сильные грозовые дожди. Наиболее ненастными для Москвы и Московской области окажутся 17 и 18 июля. Метеорологи уточняют, что дожди и грозы будет сопровождать ветер с порывами до 18 метров в секунду, передает ФБА "Экономика сегодня".

Уточняется, что в конце недели циклон немного сдаст свои позиции, вследствие чего ветер стихнет. Дожди, однако, не прекратятся.