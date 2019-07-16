Аналитик спрогнозировал уничтожение «москитного флота» России в случае войны
16 июля 2019, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]
Небольшие военные корабли, которые принято называть «москитным флотом», не дают России возможности геополитического влияния в регионах мира. Такое мнение на страницах прессы высказал эксперт Дмитрий Литовкин.
По словам специалиста, автономность «москитного флота» очень ограничена, пишет ТАСС. В случае военного конфликта такие корабли ждет уничтожение, так как они не являются самостоятельными боевыми единицами.
Литовкин отметил, что для автономных действий в мировом океане необходимы другие суда – авианосцы и крейсеры.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в прессе рассказали о создании силами НАТО украинского плацдарма против России.