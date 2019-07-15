Учёные узнали, где и как люди ищут вторую половину

Американские учёные решили узнать, каким образом современное поколение ищет себе спутников жизни. Оказалось, что многие способы, которыми пользовались наши родители, отходят на второй план или вовсе исчезают.

Исследователи проанализировали результаты подобных опросов с 1940 года по 2017 год. Оказалось, что большинство современных одиноких людей надеются встретить любовь в Интернете. Помимо Сети люди всё чаще выбирают для знакомств бары.

При этом практически потеряли актуальность такие места для встреч как церковь, колледж или школа, или же знакомства через родителей или соседей, передаёт RSpectr.com. Также за последние 20 лет снизилась популярность знакомств через друзей – пар, встретившихся таким образом, стало на 13% меньше.