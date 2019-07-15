Врач-гинеколог в своем аккаунте в Instagram опубликовала снимки, сделанные во время операции

Накануне врач-гинеколог из Севастополя, сотрудница горбольницы №9 Елена Ропяк произвела настоящий бум в социальных сетях. В своем аккаунте в Instagram она опубликовала снимки, сделанные во время операции, пишут «Аргументы недели-Крым».

Судя по описаниям, съемку проводил анестезиолог. Следует отметить, что севастопольцы негативно восприняли такую фотосессию. Они обратили внимание, что операция на заднем плане идет полным ходом, а врач не выполняет свои обязанности, а «торгует лицом», передает «Крымская газета».

При этом некоторые местные жители все же вступились за врача, отметив, что она фотографирует не пациента, а себя.

В настоящий момент аккаунт Елены Ропяк в соцсети переведен в приватный режим. Посмотреть ее фотографии могут только подписчики.