В России могут перестать продавать алкоголь восемнадцатилетним

Вероятно, что в скором времени в России достижение восемнадцатилетия не станет гарантией того, что теперь уже совершеннолетний человек сможет купить себе алкоголь.

В Минфине обсуждают закон, согласно которому алкоголь смогут покупать только россияне, достигшие возраста 21 год. При этом изначально законопроект запрещал лишь продажу крепкого алкоголя, однако в ведомстве настаивают на том, чтобы ограничение касалось всех спиртных напитков, передаёт РИА Новости.

«Мы просто не ранжируем алкогольную продукцию. Здесь вопрос в том, что мы предоставляем преференции одним производителям по сравнению с другими производителями», - объяснил позицию ведомства глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.