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Гимнастика для мозгов

15 июля 2019, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Гимнастика для мозгов

Шахматы – игра, в которую ещё несколько десятков лет назад умел играть чуть ли не каждый. По популярности она уступала разве что домино. В конце концов, интернета не было, а это один способов развлечь себя. Сегодня уже редко встретишь людей на улице за игрой в шахматы, а ведь это отличный тренажёр для ума. О том, насколько важно вернуть интерес к шахматам, что они развивают и почему ведущие бизнесмены играют в них «АН» поговорили с Антоном Сучковым, управляющим директором «Игромания» и «Канобу», создателем проекта «Шахматы» в соцсети «ВКонтакте».

– Антон Юрьевич, с чего началось ваше увлечение шахматами, чем они вас завлекли?

– Всё было по классической схеме. В первом классе к нам пришёл руководитель шахматного кружка и сумел своим увлекательным рассказом вызвать интерес к игре. Я стал посещать кружок, и даже потом выигрывал районные и областные чемпионаты на уровне детей. Все каникулы проходили обычно на шахматных соревнованиях. Тогда это был прекрасный способ социализации, когда ещё не было социальных сетей.

В институте было уже не до шахмат – новые увлечения, да и компьютеры стали появляться. А вернулись они в мою жизнь, когда я переехал в Москву, в 30 лет. Был матч Карлсена и Карякина, который широко освещался – и тогда я вспомнил, что когда-то же и сам играл!

Ещё одна причина возвращения к шахматам – чисто практическая. Моя работа связана с большим количеством информации, и я стал замечать, что мне не хватает концентрации внимания. А так как мозг мой основной рабочий орган – его работа для меня критически важна. Когда ты не можешь концентрироваться, то не можешь выдавать глубокие идеи и мысли.

Это проблема современного общества – мы живём в эпоху клипового мышления. Нам тяжело сконцентрироваться дольше 3-х минут. Наш мозг состоит из нейронных связей, а постоянно потребляя ленты социальных сетей, сложные связи разрушаются и остаются очень простые ​– поставить и получить лайк. Эмоции плоские, мыслей глубоких особо нет. Мы даже комментарии стали редко писать – не зря на Facebook теперь появилась возможность помимо лайка поставить эмоцию к посту: радуешься, сочувствуешь, разозлён и т.д.

Работа над шахматной доской подразумевает, что ты постоянно создаёшь глубокие нейронные связи. Это один из видов деятельности, который, например, способен предотвращать развитие Альцгеймера и даже восстанавливает больных им. Кстати, недавно ВОЗ заявила о том, что эта болезнь стремительно молодеет, и люди из-за неструктурированного потребления информационного потока уже в 40 лет начинают им болеть. Большая проблема всего общества, которую нам еще предстоит решать

– Насколько вообще важно в современном мире уметь играть в шахматы и постоянно практиковаться в них? Или это не обязательно?

– Это прекрасный тренажёр концентрации внимания, создания глубоких мыслей и развития своего мозга. Конечно, не стоит ждать, что они научат жизни. Если ты успешен в шахматах – не факт, что ты успешен где-то ещё. Но шахматы в мировых бизнес-школах, элитных английских школах, Гарварде, Стэнфорде – обязательный предмет. Они развивают бойцовские качества. Ты должен постоянно атаковать, защищаться, принимать тысячи решений. Это вообще одно из самых сложных человеческих действий – принятие решения и ответственность за него. Вот ты подвинешь фигуру, и сделать ход назад уже нельзя. Вдобавок шахматы учат принимать поражения, понимать, что это часть большого пути и с этим нужно жить. Что бывают разные стили выхода из ситуаций, и они могут меняться, потому что ты как личность растешь, и твой стиль тоже меняется. Кстати, у Сергея Галицкого (он и сам КМС по шахматам), владельца ФК «Краснодар», в футбольной академии шахматы – обязательный предмет у детей.

Я считаю, что свой первый МВА я получил за шахматной доской. С точки зрения бизнеса, просчёта ситуации, стратегического планирования – шахматы мне очень много дали. Второй мой приход в игру дал колоссальный скачок в терпении – я по натуре достаточно импульсивный человек, прямой и жесткий, а шахматы постоянно учат спокойному анализу ситуации и вынесению эмоций куда-то далеко за скобки.

Поэтому я продвигаю шахматы и считаю, что если наше человечество будет всё также погружаться в пучины социальных сетей, лайков и репостов, мы разучимся глубоко мыслить, то мы окажемся совсем не там, где бы хотели. Отупеть можно очень быстро.

– Недавно в школах ввели 3-й урок физкультуры, мол, за счёт него сможем сделать детей здоровее физически. А нужен ли такой же спецурок по шахматам?

– Такая инициатива есть давно, но кто будет преподавать? Допустим, введём его. Наверняка у каждого в жизни бывали учителя, из-за которых они не любили какой-то предмет. Но предмет же сам по себе в этом не виноват. Просто попадался странный учитель, который почему-то не любил свой предмет. Я боюсь, что дабы выполнить разнарядку сверху, шахматы будут преподавать те, кто просто знает, как ходят фигуры. И не из любви к делу, а чтобы надбавку к зарплате получить. Вряд ли такой преподаватель сможет привить интерес к шахматам. Вот формат шахматного кружка, который ведёт увлечённый человек – это хорошо.  Всегда с теплом вспоминаю своего первого тренера Фунтова Александра Александровича. Человек, который беззаветно любит шахматы и смог заразить этой любовью тысячи своих учеников. Создать условия для таких энтузиастов – это то, что должна делать Российская шахматная федерация (РШФ) и Министерство образования. Нужна система, при которой дети будут видеть, что шахматы это один из социальных лифтов и  реальный способ попасть на высокие ступени.

Например, в США спорт – не просто спорт. Бедный чернокожий парень знает, что если он будет хорошо играть в баскетбол на площадке во дворе, то сможет попасть в студенческую команду. А она уже обеспечит ему попадание в крутой университет, который его семья никогда в жизни не смогла бы оплатить. Это понятная, работающая модель роста.

– Если говорить о современных играх, в которые играют и дети, и взрослые, то, кажется, что место шахмат заменили онлайн состязания по Dota 2, Hearthstone, Counter Strike и иже с ними. Как их победить, чтобы переключить внимание с интерактивного развлечения на менее зрелищные шахматы?

– Не надо никого побеждать. Шахматы – это одно. Hearthstone – второе, Dota – третье. Прекрасно, что есть из чего выбирать – это просто разные виды досуга. Я и сам с удовольствием могу поиграть в Hearthstone, например.

В современном мире шахматы очень сильно выбиваются в онлайн, где можно сыграть против компьютера или живого человека. Есть разные форматы – где-то партия длится час, а в других на ход даётся несколько дней. Когда ты играешь, ты начинаешь потихоньку общаться с человеком. Так я общался с шахматистом из США, и мы просто по ходу дела обсуждали культуру, погоду и т.д. Параллельно мы играли партию, которая шла месяц.

Но понятно, что игра вживую отличается – под другим ракурсом смотришь на доску, больше вероятность «зевнуть», да и психология вступает в дело, ведь нужно победить человека сидящего перед тобой.

– Я последний раз вживую играл 3 года назад. А где вообще любителю искать себе соперника, если все друзья отказываются играть?

– В России шахматы до сих пор воспринимаются как спорт высоких достижений. Здорово, что у нас есть элита, мы растим детей для неё, которые потом побеждают на международных турнирах. Но есть же люди, которые не хватают с неба звёзд, но играть им нравится. Нормальные любительские турниры сложно найти даже в Москве. Сайт РШФ напоминает 19 век, отыскать там информацию о состязаниях проблема даже для человека который этим увлекается. Я тренера по шахматам нашёл себе на Avito, а вот так с ходу можно разве что по знакомству.

Федерация совсем не занимается любительскими шахматами. Или занимается так, что эффект не виден. Надо продвигать шахматы как способ досуга, а не только как спорт высоких достижений.

В своё время я хотел в Таганском парке поставить шахматные столы. Я обписался в Московскую шахматную федерацию. Они говорят – это решение парка. Пишешь в парк – там отвечают, что у них нет времени этим заниматься. Но если мы хотим, чтобы шахматы развивались, а дети видели в шахматистах героев, то нужно ставить шахматы в парках.

У нас крутой попечительский совет в РШФ –  Песков, Шойгу, Собянин, Эрнст,  Кудрин, Зимин Дмитрий Борисович и другие уважаемые люди. Мне кажется, что нашей Федерации нужен человек, который будет увлечён любительскими шахматами. Сейчас там такого нет. У нас есть молодые амбициозные ребята, которые сами организовывают турниры. Есть комментаторы, которые потрясающе рассказывают об игре. Если бы РШФ сформировала бы такой вот экспертный совет, а он уже в свою очередь  регулярно формулировал предложения для попечительского совета, то дело бы сдвинулось с мёртвой точки.

Сейчас турнир по рапиду ставят в будние дни на 15:00 – кто туда придёт? Здорово, конечно, что пенсионерам удобно, но, а что делать остальным?

Лично у меня какие варианты? Есть клуб на Полянке и Центральный дом шахматисиа – в пятницу в 6 вечера начинается турнир. И плюс есть блиц в субботу в ЦДШ – всё! В Москве, если я не ребёнок, и не хочу играть с детьми которым по 10 лет, выбора вообще нет.  И это Москва! В регионах и этого зачастую нет.

У нас даже нет никакой любительской или корпоративной лиги, чтобы понимать свой уровень и стремиться к чему-либо. А если откроем сайт американской шахматной федерации, то увидим фотографии корпоративной лиги. Там солидные люди в костюмах, с благородными напитками, собрались в красивом месте. А у нас такого и близко нет.

– У вас есть своё сообщество во «ВКонтакте», посвящённое шахматам. 85 тыс. подписчиков. В чём его задача?

– Я хочу популяризировать шахматы как вид досуга. Мол, ты можешь пойти в бар, взять с собой шахматную доску и сидеть с друзьями играть. Это красиво, прикольно и вызывает уважение. Мой проект – это филантропия для развития любимого вида спорта.

В рамках сообщества мы с женой работаем над комьюнити, проводим онлайн турниры по 400-500 человек, конкурсы, интервью с шахматистами. У нас  сотни комментариев в день и это означает, что люди хотят пообщаться, у них есть потребность встретиться и играть.

Я ратую за то, чтобы мы гордились своей игрой, развивали её и чтобы мы говорили детям, что думать это важно.

– Сегодня ИИ в мире шахмат уже давно обогнал человека. И не только там –  в вождении, хирургических операциях и т.д. – он уже эффективнее или скоро будет эффективней. Если ИИ будет круче человека, то не окажемся ли мы в условиях, когда человеку вообще не нужно будет напрягать извилины? Ведь против машины соревноваться бессмысленно.

– ИИ не будет круче, чем человек. В сложном, постоянно меняющемся мире, он находится на уровне разума пчелы. Да, человечество научило компьютерные железки делать очень многое. Мы можем переложить на ИИ работу, на которую мы не хотим тратить свою жизнь. Он лучше обрабатывает большие данные, рассчитывает наиболее оптимальные решения. Но вместе с этим нам, людям, сейчас надо будет конкурировать не только друг с другом, но и с ИИ. И именно в этом случае наше преимущество – это мозг.

ИИ не враг, а друг человеку. Он должен оставить человеку больше времени для творческих решений и человек должен учиться решать именно такие задачи. Он должен развиваться, думать и быть в первую очередь человеком. Когда ты не думаешь, никого не хочу обидеть, а делаешь рутинную работу, никак не развиваясь – мозг деградирует. И шахматы – это один из инструментов для саморазвития.

Сергей ГРУНЮШКИН

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В Ростовской области ликвидировали группу преступников, готовивших теракты

В Ростовской области ликвидировали группу преступников, готовивших теракты

В Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы преступников, которая готовила теракты. Предполагается, что террористы планировали осуществить серию нападений на полицейских.

//Общество

В Волгодонске Ростовской области борются с последствиями циклона

В Волгодонске Ростовской области борются с последствиями циклона

В Волгодонске Ростовской области борются с последствиями бушевавшего урагана с ливнем и градом. Мощный циклон обрушился на юг России в минувшую субботу, 13 июля. В эпицентре природной стихии оказался Волгодонск.

//Происшествия

Два альпиниста сорвались в ущелье в Эльбрусском районе

Два альпиниста сорвались в ущелье в Эльбрусском районе

Двое альпинистов сорвались в ущелье Адыр-су в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Согласно последней информации осведомленных источников, в настоящий момент туристов активно ищут спасатели.

//В мире

В Великобритании заключенным будут выдавать ключи от тюремных камер

В Великобритании заключенным будут выдавать ключи от тюремных камер

Заключенным британских тюрем начнут выдавать ключи от камер. Соответствующая информация содержится в заявлении минюста Великобритании, которое опубликовано на официальном сайте ведомства.

//Авторы АН

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