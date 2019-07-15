38 млн рублей выделил край на новые квартиры для погорельцев в Токах

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о выделении 80 миллионов рублей для пострадавших при пожаре жителей поселка Токи Ванинского района. Без крыши над головой в мае этого года остались 20 семей – 48 селян, среди которых 12 детей.

Губернатор назвал очень серьезным вопрос об утрате жилья во время пожара. Несмотря на то, сгоревшие6 квартиры не были застрахованы, краевые власти приняли решение в исключительном порядке обеспечить погорельцев средствами на покупку новых квадратных метров.

Глава Ванинского района Александр Наумов рассказал, что в настоящее время администрация плотно работает вместе с пострадавшими. Вместе подбираются подходящие квартиры. Рассматривается недвижимость для покупки как в самих Токах, так и в поселке Октябрьский, а также в Ванино.

Сильный пожар произошел в Токах 26 мая. В результате был полностью уничтожен деревянный дом. К счастью, все жильцы смогли спастись. Временно они были расселены у родственников и в дачных домах. В поселке был введен режим чрезвычайной ситуации.