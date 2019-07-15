Наталья Поклонская пригрозила судом СМИ, распространяющим ложную информацию

Депутат Госдумы от Крыма пригрозила судебным разбирательством изданиям, распространяющим заведомо ложную информацию, пишут «Аргументы недели-Крым».

Речь идет о появившихся сообщениях, что Наталья ПОКЛОНСКАЯ прервала отношения с представителями екатеринбургских царебожников (направлении, основывающемся на почитании царя Николая II).

«Официально обращаюсь к редакциям издательств, распространяющих клевету в отношении меня накануне Царских дней» - сообщила ПОКЛОНСКАЯ.

«Господа, уж не знаю чей заказ вы выполняете, но если вы сегодня же не опомнитесь и не дадите опровержение данной новости, бесстыжим образом ссылаясь на интервью со мной, которого не было, завтра же подготовлю иск в суд!» - пригрозила она.

ПОКЛОНСКАЯ готова дать соответствующие разъяснения и назначила дату встречи с журналистами на 17 июля 2019 года, сообщив телефон помощника +7 (999) 605-12-55.

Напомним, что «Царские дни» - дни празднования торжественных событий царствующей императорской фамилии в Российской империи, установленные в память событий из жизни царствующего дома. В современной РФ — дни памяти царской семьи широко отмечаются среди православных верующих.