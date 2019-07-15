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В Москве трехлетний ребенок обнаружен в квартире рядом с мертвыми матерью и ее подругой

15 июля 2019, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве трехлетний ребенок обнаружен в квартире рядом с мертвыми матерью и ее подругой
фото: pixabay.com

В Москве трехлетний ребенок обнаружен в квартире рядом с мертвыми матерью и ее подругой. Две женщины найдены мертвыми в квартире в Коптево в одном из домов на улице Михалковская.

Источник в полиции рассказал, что в квартире с мертвыми женщинами находился мальчик - сын одной из них. Тела двух женщин 28 и 32 лет обнаружили в ванной комнате. На трупах - многочисленные следы от инъекций, рядом обнаружены шприцы. Предварительная причина смерти - передозировка запрещенными веществами. Мальчика осмотрели. Помощь врачей ребенку не потребовалась. Малыша передали сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних, - сообщает АГН "Москва".

Тела женщин направлены на экспертизу. Выясняются обстоятельства случившегося.

 

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//Авторы АН

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