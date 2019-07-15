Актриса Изабель Юппер: В жизни иногда нужно идти на компромиссы

В фильмографии известной французской актрисы Изабель Юппер нет ни одной проходной роли. И для нее нет запретных тем. Будь то роль проститутки, или мазохистки, или монашки. Для нее главное – не быть однообразной и скучной для зрителя.

- Мадам Юппер, вы неоднократно бывали в России. Удалось разгадать «русскую душу»?

- Да, я была в России. Познать душу человека – невероятно сложно. Для меня «русская душа» - смесь трагедии и меланхолии. Но это я увидела в классической русской литературе. Мне так хочется воспринимать, например, Чехова. В жизни русские люди очень гостеприимны, позитивны.

- Вы в детстве мечтали стать актрисой?

- Нет. Пожалуй, нет. Мне нравилось возиться с маленькими детьми. Я хотела стать воспитательницей в детском саду.

- Мадам Юппер, это правда, что вы захотели стать актрисой, когда посмотрели советский фильм «Летят журавли»?

- Да, это правда. Я часто об этом говорю, но я думаю, что стать актрисой нельзя… Нужно родиться актрисой.

- Вы часто в жизни играете?

- В жизни любой человек играет определенную роль. Иногда мы даже не знаем, кто мы такие. В кино я играю роль, а в жизни играю саму себя.

-У вас нет ни одной «простой» героини. Сложный характер – непросто сыграть. Вы согласны?

- Тем и интересней. Мне нравятся трагические судьбы. Нравятся играть женщин со сложной судьбой. Это интересно. Это сильные женщины, которые всегда побеждают.

- Вы похожи на своих героинь?

- Я так не думаю. Конечно, я ищу связь со своими героинями, но это только воображение. В жизни я совершенно другая. В кино мне нравится свобода, когда я создаю характер. Возможно, что в глубине души у меня что-то есть от своих героинь.

- Вас что-то может смутить на съемках?

- Смутить? Нет! Я выполняю свою работу. Это неправильно, когда актриса смущается. У меня была роль женщины, которую изнасиловали. И я ее сыграла. Почему должна стесняться? Разве в жизни такое не случается? Об этом надо говорить. Нужно дать женщине шанс справиться с той болью, которая накопилась.

- Вы умеете искать компромиссы?

- В жизни иногда нужно идти на компромиссы. Но это больше касается личных аспектов. Например, семья. Если ты живешь с любимыми людьми, то компромиссы неизбежны. Глупо настаивать на своем и делать несчастными близких.

- У вас есть свои требования к режиссерам?

- Для меня главное – работать с хорошим режиссером. Остальное просто не имеет значения.

- Вы часто плачете?

- Я и смеюсь часто.

- У вас есть свой жизненный девиз?

- Так громко – девиз! Есть… «Земной рай там, где я». Это сказал Вольтер. И он был прав!

- Благодарю за беседу.