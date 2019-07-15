Актриса Изабель Юппер: В жизни иногда нужно идти на компромиссы
15 июля 2019, 14:34 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]
В фильмографии известной французской актрисы Изабель Юппер нет ни одной проходной роли. И для нее нет запретных тем. Будь то роль проститутки, или мазохистки, или монашки. Для нее главное – не быть однообразной и скучной для зрителя.
- Мадам Юппер, вы неоднократно бывали в России. Удалось разгадать «русскую душу»?
- Да, я была в России. Познать душу человека – невероятно сложно. Для меня «русская душа» - смесь трагедии и меланхолии. Но это я увидела в классической русской литературе. Мне так хочется воспринимать, например, Чехова. В жизни русские люди очень гостеприимны, позитивны.
- Вы в детстве мечтали стать актрисой?
- Нет. Пожалуй, нет. Мне нравилось возиться с маленькими детьми. Я хотела стать воспитательницей в детском саду.
- Мадам Юппер, это правда, что вы захотели стать актрисой, когда посмотрели советский фильм «Летят журавли»?
- Да, это правда. Я часто об этом говорю, но я думаю, что стать актрисой нельзя… Нужно родиться актрисой.
- Вы часто в жизни играете?
- В жизни любой человек играет определенную роль. Иногда мы даже не знаем, кто мы такие. В кино я играю роль, а в жизни играю саму себя.
-У вас нет ни одной «простой» героини. Сложный характер – непросто сыграть. Вы согласны?
- Тем и интересней. Мне нравятся трагические судьбы. Нравятся играть женщин со сложной судьбой. Это интересно. Это сильные женщины, которые всегда побеждают.
- Вы похожи на своих героинь?
- Я так не думаю. Конечно, я ищу связь со своими героинями, но это только воображение. В жизни я совершенно другая. В кино мне нравится свобода, когда я создаю характер. Возможно, что в глубине души у меня что-то есть от своих героинь.
- Вас что-то может смутить на съемках?
- Смутить? Нет! Я выполняю свою работу. Это неправильно, когда актриса смущается. У меня была роль женщины, которую изнасиловали. И я ее сыграла. Почему должна стесняться? Разве в жизни такое не случается? Об этом надо говорить. Нужно дать женщине шанс справиться с той болью, которая накопилась.
- Вы умеете искать компромиссы?
- В жизни иногда нужно идти на компромиссы. Но это больше касается личных аспектов. Например, семья. Если ты живешь с любимыми людьми, то компромиссы неизбежны. Глупо настаивать на своем и делать несчастными близких.
- У вас есть свои требования к режиссерам?
- Для меня главное – работать с хорошим режиссером. Остальное просто не имеет значения.
- Вы часто плачете?
- Я и смеюсь часто.
- У вас есть свой жизненный девиз?
- Так громко – девиз! Есть… «Земной рай там, где я». Это сказал Вольтер. И он был прав!
- Благодарю за беседу.