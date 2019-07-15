Депутаты, депутаты, а я маленький такой

В конце 80-х годов одна из команд КВН спела: «Но до сих пор слуги народные лучше хозяев живут». История, как говорят, развивается по спирали: трагедия перетекает в фарс. Наша российская история из фарса перетекает непонятно во что: слуги – депутаты, чиновники, министры-капиталисты стали хозяевами народа – единственного источника власти, как запальчиво сказано в Конституции. И если формально крепостное право пока не введено, то это не наша победа, а их недоработка.

Скандалы с депутатами и чиновниками напоминают заезженную пластинку. Недавно пьяный депутат думы города Артемовский Сергей Юсупов был задержан за то, что мочился посреди улицы. Заплатил 500 рублей за «административку», потом обвинил полицейских в том, что они превысили полномочия. А депутат Госдумы Сергей Жигарев в прошлом году заявил, что немного все-таки обеднел. И виновата его экс-любовница Ольга Синтюрева, которая якобы похитила у него крупную сумму денег. После расставания Жигарев потребовал у нее возврата всех подарков и обвинил в воровстве. Для того, чтобы доказать «серьезность намерений» угрожал девушке ножом. После разбирательств в полиции от слуги народа досталось и корреспонденту интернет-издания. Он, встретив выходящего с допроса Сергея, спросил, как депутат себя чувствует. Жигарев, видимо, был слишком взволнован, потому просто ударил журналиста и пошел дальше. Благо, не стал угрожать изнасилованием.

Депутат Дмитрий Ионин за свои поступки отвечать решил «как мужчина», поэтому явился к следователю самостоятельно. Обвиняли его в том, что устроил стрельбу среди жилых домов в одном из дворов Камышлова. Как парламентарий «шмаляет» в воздух запечатлели на видео испуганные жильцы. Оказалось, стрелял, чтобы проверить охолощенный автомат перед тем, как подарить юнармейцам. Ну это же меняет дело! Не предложил ведь нам депутат в «задницу засунуть» что-нибудь… Ивану Анисимову из Старошайковского района вот предложили. И сделала это председатель совета депутатов Татьяна Шишканова. Анисимов принес ей резолюцию, дескать, жителями района собрались, обсудили сокращение койко-мест в районной больнице, надо что-то менять, вот ознакомьтесь. Отказ был строгим, а куда эту резолюцию нужно было направить на самом деле – понятно. Так, говорят, лучше постигаешь суть предмета. Депутат курской областной думы Игорь Слепцов, например, зная тягу народу ко всему простому, высказывает свои мнения без лишней патетики. Не так давно в прямом эфире заочного обсуждения итогов первомайской демонстрации в Курчатове он предложил вынести Ленина на свалку, а коллег назвал «комунятскими проститутками». Участникам обсуждения досталось ведро нецензурной брани и оскорблений. Но Слепцов в конце своего «выступления» извинился, но указал, что просит прощения у всех, кроме «подпиндосников».

Отпрыски депутатов тоже хороши. Когда мудрый отец всех народов сказал: «Сын за отца не отвечает». Прав был: «Яйца курицу не учат». А вот курица должна привить «своим яйцам» разумное чувство некоторой ответственности. Иначе как-то некрасиво получается. Особенно в регионах, где от людей «на деревне не спрячешься». Есть, например, в Кировской области депутатская династия либеральных демократов. Отец и сын Николаи Дубравины. Папа восседал в заксобрании области, но после небольшого скандальчика со старой судимостью не переизбрался, но переместился в Слободскую городскую думу, где также восседает и его сын Николай Николаевич. Сынок прославился на весь рунет своими «социальными роликами». То он стоит на коленях, умоляя его подвезти. То якобы бьет девушку и за волосы затаскивает в машину. Все это снимается на видео и выкладывается в сеть. «Проверяю земляков на равнодушие», – говорит молодой защитник народа слободского. Полиция «на проверки» взимала равнодушно, пока студент юрист-заочник и совладелец бренда женской одежды «Dubravina Shop» не метнул патрулю под ноги гранату РГД-5. Затем он называл ее муляжом, а свои действия желанием «нагнуть жизнь». Папа, говорят, пожурил сынка за муляж. Оба до сих пор украшают собой сайт Слободской гордумы. Сын «имеет спортивный разряд, ведет активный здоровый образ жизни» от 5-го избирательного округа. Папа: «Имею пятерых сыновей. В настоящее время пенсионер», – от 6-го. И так и будут украшать, пока самим не надоест. Кто ж их посадит – они же памятники.

История эта местечковая хороша тем, что она типичная. Все мы люди, все совершаем поступки, которые совершать бы не надо. И от партийной принадлежности это не зависит. Вот бывший депутат в солнечной Астраханской области Игорь Поплевко с другом министром Виталием Курсковым насиловали маленьких детей. Этих, слава Богу, посадили – уж больно громкий скандал вышел, и вряд ли они доживут до конца срока. Но сколько таких «поплевок» сидит в думах городов и всей огромной страны? Сколько соскочило с наказания, так как детей не насиловали, просто родину грабили или еще чего поинтереснее. Ведь в этом кругу это скорее норма жизни, а не преступление.

Что можем сделать мы – избиратели? Процедура отзыва своего «слуги» горька и тяжела, как сизифов труд. Да и разве возможна? Адвокат и член Московского областного отделения Ассоциации юристов России Геннадий Нефедовский на этот вопрос ответил: «Отзыв депутата избирателями по факту существовал только в советский период. Например, в Конституции РФ даже не упоминается сама возможность отзыва народом депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Поэтому российский избиратель лишен какой-либо возможности досрочно прекратить деятельность депутата на основе своего желания, пусть и обоснованного. Более того, я хочу обратить внимание на положение ст. 43 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ». Там говорится, что неуважение к депутату Госдумы, которое свидетельствует о явном пренебрежении к Федеральному Собранию, влечет за собой административную ответственность. А попытка отозвать депутата может расцениваться как неуважение.

Однако по инициативе населения можно отозвать депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ, членов выборных органов местного самоуправления, а также выборных должностных лиц местного самоуправления. Основания и процедура отзыва устанавливаются уставом муниципального образования.

Но все зависит от законодательства субъекта РФ. И опять же здесь имеются различные примеры: так в Московской области действовал Закон Московской области «О порядке отзыва депутата Московской областной Думы», принятый еще в 1995 году. Однако в декабре 2010 года он утратил силу, и избиратели Московской области потеряли свое право на отзыв областных депутатов.

Решение есть: обращаться в СМИ и поднимать резонанс на всю страну, чтобы услышал президент и Генеральная прокуратура. Главное – вытащить информацию из региона на всю страну, так как «местечково» это не решится никогда».

Увы, но у общества есть только один выход. Деньги и власть не любят шума. Поэтому – пишите в соцсетях, пишите в блогах, пишите нам в «Аргументы Недели». Шумите, братцы, шумите! Большим дядям не нужны лишние скандалы. Большие дяди куют большое бабло и сдадут шелупонь с потрохами. А там, глядишь, и до них очередь дойдет.



Валерия ШАВЕЛЬЕВА