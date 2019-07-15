В Москве неизвестный мужчина поймал выпавшего из окна маленького ребенка

В Москве неизвестный мужчина поймал выпавшего из окна жилого дома в районе станции метро "Тимирязевская" маленького ребенка. Двухлетний мальчик жив, он немного пострадал. Личность спасителя ребенка пытаются узнать.

Вместе с неизвестным мужчиной малыша спас Андрей Медков. По его рассказу, он шел мимо многоквартирного дома, и его окликнул незнакомый мужчина. Незнакомец показал одно из окон дома, в котором он заметил маленького мальчика.

Мужчины вдвоем пытались докричаться до ребенка и предупредить малыша об опасности.

Но мальчик их или не слышал, или еще не осознавал опасности. Андрей Медков набрал номер МЧС. И как раз в этом момент малыш сорвался с окна и полетел вниз на землю, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Неизвестный мужчина смог поймать ребенка на лету. После инцидента спаситель сразу помчался по своим делам. Мальчик отделался ссадинами и легким сотрясением, его жизни ничто не угрожает. У свидетелей происшествия, спасателей или семьи малыша не осталось никакой информации о нем. Сейчас ведется работа по установлению личности неизвестного спасителя ребенка.

В Калужской области 4 июля 2 в городе Балабаново-1 два подростка Станислав Аристархов и Матвей Павлов спасли мальчика, который уселся на окне второго этажа дома и свесил ноги. Трагедии удалось избежать. Матвей остался подстраховать внизу, а Станислав залез на козырек подъезда, с него - на газовую трубу и, взяв ребенка за одежду, впихнул его назад в квартиру. После спаситель стал стучать в окно, пытаясь найти родителей малыша, - пишут калужские интернет-СМИ.

Руководитель следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Дмитрий Анненков вручил Станиславу и Матвею благодарственные письма.