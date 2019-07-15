В России сегодня начался эксперимент по маркировке молочной продукции
15 июля 2019, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]
В России сегодня стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции. Он продлится с 15 июля 2019 года до 29 февраля 2020 года. Согласно постановлению правительства России, маркировать планируется молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты, молочную сыворотку, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты.
В эксперименте будут участвовать производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания. Как говорилось в постановлении кабмина, маркировка будет наноситься не на все, а на отдельные категории готовых молочных продуктов.
Обеспечивать проведение эксперимента уполномочены Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязь, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, ФСБ России.