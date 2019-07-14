Эксперты рассказали жителям Подмосковья, как предотвратить пожар с помощью огнетушителя
14 июля 2019, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Московской области жителям дали советы по правилам применения огнетушителя, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что с помощью огнетушителя можно предотвратить небольшое возгорание, поэтому каждый человек должен знать, как с ним обращаться, пишет сайт Подмосковье сегодня. Эксперты рекомендуют придерживаться нескольких правил. Вес огнетушителя должен быть таким, чтобы все члены семьи могли им пользоваться.