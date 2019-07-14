Мощи святых Петра и Февронии прибыли в храм Христа Спасителя

В Храм Христа Спасителя привезли мощи святых покровителей семьи Петра и Февронии. Предполагается, что очередь к ним начнет формироваться в понедельник, 15 июля, от метро Парк Культуры.

Доступ паломников к святыне будет открыт до 21 июля с 8 до 20 часов, сообщает ТАСС. Около трехсот волонтеров будут помогать верующим, желающим поклониться мощам Петра и Февронии в Москве.

Уже создан штаб по организации доступа к мощам святой супружеской пары, рядом со святынями будет организовано медицинское обеспечение, повсюду планируется поддерживать общественный порядок.