В Нижнем Тагиле общежитие продали вместе с людьми

В Нижнем Тагиле продали общежитие разорившегося Нижнетагильского котельно-радиаторного завода. В здании все еще живут люди, которые теперь опасаются выселения, сообщает телеканал НТВ.

Общежитие продали вместе с жильцами из-за банкротства. Новый владелец, некий предприниматель из Екатеринбурга, просит прописанных в здании жителей выкупить жилую площадь или выселиться.

Обитатели общежития, среди которых есть и пенсионеры, и инвалиды, заявили об отсутствии какой-либо возможности выкупить единственное жилье. Кроме того, большинству из них просто некуда идти.

В общей сложности лишиться своего жилья могут 120 человек. У всех людей имеется постоянная регистрация, за коммунальные услуги все они исправно платят, однако ордеров на комнаты ни у кого нет.