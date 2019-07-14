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В Нижнем Тагиле общежитие продали вместе с людьми

14 июля 2019, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

В Нижнем Тагиле общежитие продали вместе с людьми

В Нижнем Тагиле продали общежитие разорившегося Нижнетагильского котельно-радиаторного завода. В здании все еще живут люди, которые теперь опасаются выселения, сообщает телеканал НТВ.

Общежитие продали вместе с жильцами из-за банкротства. Новый владелец, некий предприниматель из Екатеринбурга, просит прописанных в здании жителей выкупить жилую площадь или выселиться.

Обитатели общежития, среди которых есть и пенсионеры, и инвалиды, заявили об отсутствии какой-либо возможности выкупить единственное жилье. Кроме того, большинству из них просто некуда идти.

В общей сложности лишиться своего жилья могут 120 человек. У всех людей имеется постоянная регистрация, за коммунальные услуги все они исправно платят, однако ордеров на комнаты ни у кого нет.

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