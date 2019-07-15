Ни конца, ни края: фальшивые диссертации как ещё одна форма чиновничьего беспредела

Журналистские штампы просто вопиют и требуют начать эту заметку цитатой из повести Гоголя «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Но нельзя! У Николая Васильевича оба персонажа – «очень достойные люди». В конфликте же между Российской академией наук (РАН) и Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при милейшем Министерстве высшего образования и науки как минимум у одной стороны достоинства кот начихал. Зато админресурс крепко держится «в сильных и мозолистых руках».

Админресурс нехилый, надо сказать. Наши чиновники – люди тщеславные до безобразия. Но вот беда, толи чертовски заняты, толи чертовски глупы (хотя одно другого не отменяет), диссертации им писать недосуг, но написать на визитке доктор наук так хочется, что кушать не могут. Вот ВАК и остепеняет, осеменяет или благословляет, проще говоря, официально разрешает директору ЖЭКа, например, именоваться доктором философским наук. Что значительно повышает расценки его слесарей в работе с личным составом: «А что вы хотели, мадам?! У нас директор целый доктор, он такие откаты берет! Это вам не какой-нибудь вшивый кандидат!».

Собственно с начала 90-ых остепение всех желающих небедных клиентов было поставлено на поток или широкую ногу. Так называемая «босота» - бывшие члены ОПГ ставшие банкирами или заместителями министров, членами думских фракций и комитетов или просто авторитетными и уважаемыми людьми, имеющие за спиной «три ходки» образования, вдруг воспылали любовью к граниту науки и принялись его грызть. Причем так усердно, что на выходе получали дипломы кандидата или доктора наук, звание профессора или на худой конец доцента.

Конечно, иногда карты, точнее сообщество «Диссернет» говорило правду и тыкало носом в списанные страницы. Или в ненаучность самой диссератации. Даже покусились на святое – министра культуры, литературы и пропагантуры самого товарища Мединского. Тот устоял, конечно, но, например, первый зампред комитета по образованию Бурматов был вынужден на некоторое время уйти в подполье из-за обвинений в плагиате. Достали и Андрея Воробьева, Павла Астахова, Елену Скрынник.

Но «кандидаты в доктора» становились изощренней. Например, издавали статьи и монографии задним числом, когда их ласково брали за вымя. И уверяли, как тот самый Альхен, что просто забыли указать ссылку. Но кто вернет уважаемым людям нервы и заплаченные деньги?! Поэтому «диссернетчиков» не пускали на заседания ВАК, морили голодом и жаждой в длинных коридорах. «Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется»… Чтобы не путались под ногами, «Диссернет» изгнали как дьявола молитвой из ВАК.

Но тут вскипел возмущенный разум РАН: «Доколе!». Академики предложили вывести ВАК из-под заклятого друга министра науки Котюкова и отдать под длань лично премьера Медведева. Котюков в ответ пожал плечами: «На все воля Всевышнего». Тогда академики попросили или даже потребовали выслушать их экспертов из Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований. Глава ВАК Филиппов, котоырй будучи министром образование (1999-2004 гг) ввел подушевое финансирование школ, отоптимизировал сельские школы, протащил ЕГЭ и прочие прелести, улыбнувшись, сказал: «Конечно, пусть приходят!». И не пустил их на порог: «Идите с богом, калеки перехожие». И суть, конечно, не в деле эксперта Рособрнадзора Юлии Аношиной, профессора Московского университета технологий и управления (МГУТУ), которую уличили в фальсификации и плагиате. И не в грядущем разбирательстве с бывшим курганским ректором Константин Прокофьевым.

Наивные академики-правдорубы покусились на святое – саму Систему, которая генерирует только видимость законности, туман всевдознаний, флер честности. Под красивой оболочкой живет совершено пустое содержание. Отец лжи, который и придумал эту Систему, не позволит покуситься на ее основы. Придется использовать другой литературный штамп. Конфликт трех веселых букв ВАК и РАН – это «Бодался теленок с дубом». Кто из них кто – каждый решит для себя сам…