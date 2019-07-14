В ход пошли дубинки. У здания Мосгоризбиркома полиция задержала независимых кандидатов и 38 человек - участников акции
14 июля 2019, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]
У здания Мосгоризбиркома полиция задержала кандидатов в депутаты в Мосгордуму Илью Яшина и Любовь Соболь, а также нескольких участников акции.
Полиция начала активные действя после того, как прозвучал призыв устроить бессрочную акцию протеста у Мосгоризбиркома, а протестующие начали разбивать палатки. Силовики жестко вытеснять протестующих, в ход пошли дубинки.
Очевидцы публикуют в Сети видео, как в автозаке задержанных сильно избивают.