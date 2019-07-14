Диетологи рассказали, почему нужно ограничить употребление мороженого

Эксперты рассказали, что россияне не собираются экономить на мороженом. Выяснилось, что 56% из них покупaют мороженое минимум рaз в неделю.

Оказалось, что чаще мороженое покупают женщины. На тысячу покупок в чеках мужчин приходится около 53 единиц мороженого, а у женщин — 59, передает издание "Вечерняя Москва" с ссылкой на РИА Новости.

Врач-диетолог Александр Немов считает, что состав мороженого становится все более далек от натурального. Сейчас мороженое содержит слишком много красителей, ароматизаторов и загустителей, отмечает он. Об этом сообщает НСН.

"Если все же вы приобрели натуральный продукт, он будет содержать слишком много жира – если это сливочный пломбир, слишком много сахара – если это мороженое других сортов", - прокомментировал эксперт.