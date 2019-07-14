В Госдуме рассказали о ситуации с девушкой, которую насильно увезли в Чечню

В Госдуме зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей заверила, что она и представители Чечни в Думе контролируют ситуацию с девушкой, которую родственники якобы насильно увезли из столицы с намерением выдать замуж.

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

«Этот вопрос на контроле и у меня, и у моих коллег-депутатов из Чечни», - сказала Оксана Пушкина. Она также подчеркнула, что в Чечне по распоряжению главы Республики Рамзана Кадырова создан специальный совет, рассматривающий «такие же деликатные вопросы и одновременно драматичные ситуации». Пушкина отметила, что во главе совета находится муфтий, передаёт РИА Новости.