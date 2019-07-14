Участники несанкционированного митинга заявляют о готовности к бессрочной акции. Людям привозят еду и палатки

В Москве продолжается несанкционированный митинг. Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму заявляют о готовности к бессрочной акции. Но в целом пока все мирно.

К Мосгоризбиркому подъехал автозак, но один из полицейских сообщил, что пока что команды задерживать людей не было. Федеральные каналы про акцию молчат, но на место приехала съёмочная группа НТВ, которую протестующие встретили криками «Долой пропаганду» и «Наглое тупое враньё».

Основными требованиями акции являются проведение честных и конкурентных выборов в Москве. Избирательная комиссия признала поддельной подпись Ширвиндта и профессора Лукьяновой за Любовь Соболь, хотя есть фотоподтверждение их подлинности. Кандилаты и рядовые участники в соцсетях призывают людей приносить палатки и воду к Мосгоризбиркому.

Но как сообщают люди в Сети, тех кто сейчас пытается подойти к месту акции и влиться в ряды участников, их не пропускают. Полицейские кордоны отрезали тех, кто уже стоит у Мосгоризберкома от тех, кто пытается передать им воду и присоедениться к акции.