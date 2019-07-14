Пранкер разоблачил попытку скрыть серьёзные нарушения в крымском филиале ЛДПР

Регистрация депутатов от «партии ЖИРИНОВСКОГО» на выборы в Государственный совет Крыма скорей всего не состоится, - пишут «Аргументы недели-Крым».

Подозрения, что региональное отделение ЛДПР не успеет или сдаст не полный комплект документов на регистрацию депутатов на выборы в Госсовет, подтвердились.

Жириновца Николая ВОЛКОВА - действующего депутата Госсовета Крыма - спровоцировали признать допущенные нарушения в ходе телефонного разговора. Собеседник ВОЛКОВА представился сотрудником юридической службы московского офиса партии. ВОЛКОВ на пранк повелся и сделал чистосердечное признание, что списки на выборы в установленный срок, до 12 июля, не поданы.

В разговоре, выложенном в Интернете, говорится и о других косяках, допущенных крымскими элдэпээровцами.

В ЦИК скандал не комментируют, а источник в близких к избирательной машине кругах рассказал «Аргументам недели - Крым», что ЦИКу категорически запретили выносить эту тему на обсуждение.

Разбирая ситуацию, эксперты, переписываясь в социальных сетях, делают ставки - зарегистрирует ли ЦИК кандидатов от ЛДПР несмотря на допущенные ими фатальные нарушения или сработает в ручном режиме на основании «телефонного права».

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