Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

В Москве родственники насильно увезли 20-летнюю девушку в Чечню, чтобы там выдать её замуж. Девушка жила в столичном женском кризисном центре, куда сбежала от родных.

Девушка сбежала из дома 5 июля, после чего поселилась в женском кризисном центре. Спустя пять дней она пропала, а ещё через два дня сообщила подруге, что её насильно увозят в Чечню, чтобы сыграть свадьбу.

«Она сказала, что ее накачивали лекарствами и фенибутом. Она сообщила, что хотела покончить с собой, но родители ей этого сделать не дали», - рассказала знакомая девушки.

Известно, что девушка отправилась из Москвы в Чечню через аэропорт «Внуково». Несмотря на обращения волонтёров, полицейские не стали препятствовать перелёту, передаёт Lenta.Ru.